Legendary music producer and sound engineer, Appiah Dankwah famed Appietus is working towards etching his name in the historic Guinness World Records (GWS) book.

At a time when the GWR has regained its popularity, Appietus expressed belief the time is now to have his work globally recognized.

He aims at smashing the record of the Music Producer with the most number of hits.

With 231 songs to his credit, he is just one track away from beating Jonny Kitagawa who has been recognized three times in the category.

Appietus has compiled a tall list of his production dated 2007 which features some of the topmost artistes Ghana can boast of.

To add some credibility in the eyes of GWR, he attached a photo of him standing before a shelf which houses multiple of his awards.

Below is his full post:

This is an updated list of some of the artists and ‘231’ hit songs I’ve produced in my career, We are about to break the Guinness World Record for the Music Producer with the Most number of Hits !!!!! The current world record holder (Johnny Kitagawa) has ‘232’ hit songs. Meaning he only beats me with just 1 song. Am still updating my list so Ghana get ready !!!!!!!!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(From 2005-)

Artist:- Praye

1 Song Title:- Angelina

2 Song Title:- Run Run Sometin

3 Song Title:- Kakyere Me

4 Song Title:- Shordy

___________________________________________________

(From 2005-)

Artist:- Wutah

5 Song Title:- Adonko

6 Song Title:- Kotosa

7 Song Title:- Goosy Gander

8 Song Title:- Change Your Style

___________________________________________________

(From 2008-)

Artist:- 4×4

9 Song Title:- World Trade Center

10 Song Title:- Waist & Power

11 Song Title:- Yesi Yesi

12 Song Title:- Miss Doctor

13 Song Title:- Womanizer

___________________________________________________

(From 2006-)

Artist:- 5Five

14 Song Title:- African Girls Remix ft. Iwan, Kwaw Kese, 4×4

15 Song Title:- Bossu Kena ft. Appietus

16 Song Title:- Move Back ( Muje Baya ) ft. Appietus

17 Song Title:- Tinkolon

18 Song Title:- Gargantuan Body

19 Song Title:- African Girls ft. Diojo

20 Song Title:- Show Me Your Love

___________________________________________________

(From 2006-)

Artist:- Castro

21 Song Title:- Front & Back ft. K.K Fosu

22 Song Title:- Azonto 320 Degrees ft. Kesse

23 Song Title:- Swagger ft. Sarkodie

24 Song Title:- Makoma ft. Kwabena Kwabena

25 Song Title :-Do Me Na Mendo Wo Bi (Appietus Compilation)

___________________________________________________

(From 2006-)

Artist:- Daddy Lumba

26 Song Title:- Molemole Boy

27 Song Title:- Se Ewiase Nyinaa Beyi Wamaa ft. Voltage & Chorus

28 Song Title:- Obi Ato Meso Bour Remix ft. Okyeame Kwame & Kwabena Kwabena

29 Song Title:- Awoso

30 Song Title:- MenSei Da Remix

31 Song Title:- Give & Take

32 Song Title:- Tokrom

33 Song Title:- Nana Ye Winner

34 Song Title:- Ogyebosour

35 Song Title:- Odo Nsuo

36 Song Title:- Aye Huhuuhu

37 Song Title:- Nana Awu

38 Song Title:- Mpempem

___________________________________________________

(From 2004-)

Artist:- Ofori Amponsah

39 Song Title:- Broken Heart

40 Song Title:- Otoolege ft.K.K Fosu, Barosky & Kofi Nti

41 Song Title:- Emmanuella ft. Kofi Nti & Barosky

42 Song Title:- Abelle

43 Song Title:- Nothing But Love ft. D-Flex

44 Song Title:- Puduo ft. Kofi Nti & Barosky

45 Song Title:- Samson & Delialah ft. Voltage

46 Song Title:- Abrefi

47 Song Title:- So Nice ft. Barosky, Kofi Nti & Chorus

48 Song Title:- Ope Me Noer

49 Song Title:- Odo Tese Aduro

50 Song Title:- Peepoopee (Akua) ft. Barosky, Chorus & Kofi Nti

51 Song Title:- Dambebi Remix ft. Coded of 4×4

52 Song Title:- lady Remix

53 Song Title:- Asala ft. Kofi Nti & Appietus

54 Song Title:- Mr. & Mrs. ft. Barosky & She

___________________________________________________

(From 2004-)

Artist:- Kofi Nti

55 Song Title:- Odo Nwom ft. Ofori Amponsah & Barosky

56 Song Title:- Rakia ft. Ofori Amponsah & K.K Fosu

57 Song Title:- Atwetan ft. Ofori Amponsah, Barosky & Kofi B

58 Song Title:- Yashe Ase Dadaada

___________________________________________________

(2006)

Artist:- Nkasei

59 Song Title:- Tuabodom

60 Song Title:- Come Back To Me

___________________________________________________

(2012)

Artist:- Sarkodie

61 Song Title:- Azonto Fiesta ft. Kesse & Appietus

___________________________________________________

(2007)

Artist:- Lord Kenya

62 Song Title:- Born Again ft. Ofori Amponsah & Barosky

___________________________________________________

(2007)

Artist:- Buk Bak

63 Song Title:- Alanta

___________________________________________________

(2006)

Artist:- Obrafour

64 Song Title:- Heavy ft. Kof B

___________________________________________________

(2007)

Artist:- Screw Face

65 Song Title:- Bue Bue ft. Castro

66 Song Title:- Maabena ft. Shilo & Motia

67 Song Title:- Sala ft. D-Flex & Mokid

___________________________________________________

(From 2003-)

Artist:- Adani Best

68 Song Title:- Manfio

69 Song Title:- Adesa

70 Song Title:- Zamunyamunya

___________________________________________________

(2011)

Artist:- Akoo Nana

71 Song Title:- Mugu ft. Akan of Ruff & Smooth

72 Song Title:- Shordy ft. Castro & Reggy Zippy

___________________________________________________

(2004)

Artist:- George Jarah

73 Song Title:- Ashi Kele

74 Song Title:- Haka Dunia Remix ft. Sherifa

75 Song Title:- Asor ft. Okyeame Kwame & Flow King Stone

76 Song Title:- Yaw Burgar ft. Bandana (Shatta Wale)

___________________________________________________

(2013)

Artist:- Becca

77 Song Title:- Forever Remix ft. Appietus

___________________________________________________

(2010)

Artist:- Nana Acheampong

78 Song Title:- Casanova

79 Song Title:- Nana Acheampong Akono ft Screw Face & Sherifa Gunu

___________________________________________________

(2005)

Artist:- Kwaadei

80 Song Title:- Ka Wonan Toso

___________________________________________________

(2007)

Artist:- Kwabena Kwabena

81 Song Title:- Asor ft. KontiHene

82 Song Title:- Pretty Lady ft.Tinny

83 Song Title:- My Baby

84 Song Tite:- Fakye

85 SongTitle:- Kyere Wo Do ft. Joojo

86 Song Title:- Ohemaa (Appietus Compilation)

87 Song Title:- Trodom

88 Song Title:- Akua Konadu (Meni Obiaa) ft.Bradez & Jane

90 Song Title:- Adea Waye Me

___________________________________________________

(From 2006-)

Artist:- Bradez

91 Song Title:- Dondoo ft. Kwabena Kwabena

92 Song Title:- One Gallon (419) ft. Okyeame Kwame

93 Song Title:- Awaawaa Tuuu

___________________________________________________

(From 2010-)

Artist:- Okyeame Kwame

94 Song Title:- Small Small ft. MzVee

95 Song Title:- Faithful ft. Bertha

96 Song Title:- Mr. Versatility Remix ft. Tj & Appietus

___________________________________________________

(From 2000-)

Artist:- Barima Sidney

97 Song Title:- Abuskeleke ft. Mr. Green & Tina

98 Song Title:- Scent No

99 Song Title:- Tinana

100 Song Title:- Paanoo Shew

101 Song Title:- You Go Say

102 Song Title:- Color TV ft. Nana Oheneba & Kawunda

103 Song Title:- Yenku Wo Naya Sei Wo

104 Song Title:- Obaa Korkor

105 Song Title:- Kanie Wo Pe

106 Song Title:- My Sweetie

107 Song Title:- Monhye Nkom

___________________________________________________

(From 2006-)

Artist:- K K Fosu

108 Song Title:- Number One ft. D Flex

109 Song Title:- 6′ OClock

110 Song Title:- Adekye Nsroma

111 Song Title:- Obaa Pa

112 Song Title:- Anadwo Yede Remix

___________________________________________________

(From 2009)

Artist:- Mframa

113 Song Title:- Ghana Lady

114 Song Title:- Fiili Gadoochi

115 Song Title:- Disco

___________________________________________________

(From 2003)

Artist:- C-Zar

116 Song Title:- Araba Lawson ft.Ofori Amponsah & Richie Rich

117 Song Title:- Befi Mano ft. Richie Rich

118 Song Title:- Sumsum Sofo

___________________________________________________

(Year 2000)

Artist:- OmanHene Pozo

119 Song Title:- Wasei

120 Song Title:- Kyenkyen Bi Remix ft. Alhaji K Frimpong

121 Song Title:- Kakyere Wo Maame

122 Song Title:- Asafo Beson Remix ft. C.K Man

123 Song Title:- Mea Me Yere ft. Nana Yaw

124 Song Title:- Nyemenkoa Namepeh ft. Mr. Green & Dadisen

125 Song Title:- Medofo Adaada Me Remix ft. Awura Ama Bedu

___________________________________________________

(From 1995)

Artist:- Keteke

126 Song Title:- Alele

127 Song Title:- Chio Chio

___________________________________________________

(2007)

Artist:- Obour

128 Song Title:- Anyen Remix ft. A.B Crentsil

___________________________________________________

(2006)

Artist:- Nana Quame

129 Song Title:- Power ft. Bollie

___________________________________________________

(2009)

Artist:- Ewura Esi

130 Song Title:- Gyegye Meso ft. OD4

___________________________________________________

(From 2004)

Artist:- Rex Omar

131 Song Title:- Didaada Didida

132 Song Title:- Paapa Remix (2018)

___________________________________________________

(From 2009)

Artist:- Reggy Zippy

133 Song Title:- Adomah ft. K.K Fosu

134 Song Title:- Hit and Run ft. Kesse

135 Song Title:- Akwankwaa

___________________________________________________

(From 2008)

Artist:- Old Soja

136 Song Title:- Nade Dede ft. Castro, Reggy Zippy & Okyeame Kwame

137 Song Title:- Cash & Carry ft. Castro & Kwabena Kwabena

138 Song Title:- She Dey Bee ft. Guru & Voltage

___________________________________________________

(2010)

Artist:- Cee (Gospel)

139 Song Title:- Osoro Ne Me Fie (Medley) ft. Great Ampong & Isaac

140 Song Title:- Bue (Kokooko) ft. Great Ampong & Isaac

___________________________________________________

(2011)

Artist:- Lucky Mensah

141 Song Title:- Nnongbor

142 Song Title:- Meni Obiaa

___________________________________________________

(2010)

Artist:- VIP

143 Song Title:- Odo Electric ft. Kofi Nti

144 Song Title:- Party (Appietus Compilation)

___________________________________________________

(2010)

Artist:- Tinny (Aletse)

145 Song Title:- Most Wanted “Ataole” (Appietus Compilation)

146 Song Title:- Akwei Polo

147 Song Title:- Striker

___________________________________________________

(From 2009)

Artist:- Samini

148 Song Title:- Too Serious (Appietus Compilation)

149 Song Title:- All For You ft. 5Five

___________________________________________________

(2010)

Artist:- Ebo

150 Song Title:- Once Twice (Appietus Compilation)

___________________________________________________

(From 2013-)

Artist:- Kofi Kinaata

151 Song Title:- This Year ft. Samini

___________________________________________________

(From 2006)

Artist:- Andy

152 Song Title:- Sweetie ft. Samini

153 Song Title:- Pretty Girl ft. Okyeame Kwame

___________________________________________________

(2006)

Artist:- Borax

154 Song Title:- Tene Wonsa

___________________________________________________

(2003)

Artist:- Nana Yaw

155 Song Title:- Ewuraba

___________________________________________________

(From 2007)

Artist:- Stonzzi ( Cash Unit )

156 Song Title:- Ayooo ft. Castro & Screw Face

157 Song Title:- Manta Dey Koowa ft. Gasmilla

158 Song Title:- Yaa Amponsah ft. Kwabena Kwabena & Benji

159 Song Title:- Omoge ft. Diojo & Kesse

___________________________________________________

(2014)

Artist:- Appietus

160 Song Title:- Kuntunimu ft. Castro

___________________________________________________

(From 2011 to 2015)

Artist:- Asaase Aban

161 Song Title:- Wope Saa ft. Appietus

162 Song Title:- Boys Go Pay

163 Song Title:- Red Lite ft. Gasmilla

___________________________________________________

(From 2012 to 2014)

Artist:- D2

164 Song Title:- Ewo

165 Song Title:- Mama Ne Dada

166 Song Title:- Friday Azonto

___________________________________________________

(2010 to 2012)

Artist:- Ny (NSL)

167 Song Title:- Love Like Music ft. Appietus

168 Song Title:- I Like That ft. Appietus (NSL)

169 Song Title:- Be My Love

___________________________________________________

(2015)

Artist:- Don iTchie

170 Song Title:- Dundu

171 Song Title:- Neighbor

172 Song Title:- Warrior

173 Song Title:- Masobekete

___________________________________________________

(2005)

Artist:- Nana Little

174 Song Title:- Naa Kwaaley ft. Lazy Daizy

___________________________________________________

(From 2006)

Artist:- Rana

175 Song Title:- Baby Baby

176 Song Title:- Me Love Letter

177 Song Title:- Attention

___________________________________________________

(From 2007)

Artist:- A plus

178 Song Title:- Agye Gon

179 Song Title:- Africa ft. Praye

180 Song Title:- Letter to Parliament

181 Song Title:- Aben Bebom

182 Song Title:- Mirror Mirror ft. Kwabena Kwabena

___________________________________________________

(2006)

Artist:- T.J

183 Song Title:- I Love You ft. Appietus

184 Song Title:- Ebi So Love Dey Go ft. Castro

185 Song Title:- Dem Try

___________________________________________________

(2013)

Artist:- Mz Bel

186 Song Title:- Show Me ft. Appietus (Appietus Compilation)

___________________________________________________

(2011)

Artist:- Asenke

187 Song Title:- Shayoo (Aajei) ft. Castro

188 Song Title:- Money Money

___________________________________________________

(2011)

Artist:- Nhyiraba Kojo

189 Song Title:- The Way You Dey Do Am ft. Old Soja & Reggy Zippy

___________________________________________________

(From 2014)

Artist:- Kumi Guitar

190 Song Title:- Break Into Two Remix ft.Guru

191 Song Title:- Obra

___________________________________________________

(2008)

Artist:- Kofi B

188 Song Title:- Hwan Neh Wowuor (Follow Me)

192 Song Title:- Come Back

193 Song Title:- Meko Odo Fie

194 Song Title:- Belinda ft. Voltage

195 Song Title:- Onyame Akye Me Adie

196 Song Title:- Sika Dwa

197 Song Title:- Akoma ft. Tinny

198 Song Title:- Broni ft. TJ (Appietus Compilation)

___________________________________________________

(2010)

Artist:- Quabena Maphia

199 Song Title:- I Go Pay

___________________________________________________.

(2012)

Artist:- S.K Originale

200 Song Title:- Ca’ Va

___________________________________________________

(2011)

Artist:- Kojo Antwi

201 Song Title:- Me Mmo

202 Song Title:- Anansewaa

___________________________________________________

(2014)

Artist:- OB

203 Song Title:- Mepe Wo Saa ft. Choir Master & Don Itchy

___________________________________________________

(2007)

Artist:- Trigga Berma

204 Song Title:- Ma Wani Mbere ft. K.K Fosu & Osahene Borga

___________________________________________________

(2006)

Artist:- Nana Antwi

205 Song Title:- Freno Mame Remix ft Samini

___________________________________________________

(2006)

Artist:- Nyankonton

206 Song Title:- Odɔ Woɔ ft. Kwabena Kwabena

___________________________________________________

(2009)

Artist:- Edem

207 Song Title:- Appiah ft. Sherifa Gunu (Appietus Compilation)

___________________________________________________

(2009)

Artist:- Kwaw Kese

208 Song Title:- I Feel Good ft. Appietus (Appietus Compilation)

___________________________________________________

(2009)

Artist:- Stay Jay

209 Song Title:- Seiho Mame (Appietus Compilation)

___________________________________________________

(2009)

Artist:- 2ga

210 Song Title:- Emere ft. Sarkodie (Appietus Compilation)

211 Song Title:- Obaanie ft. Samini

___________________________________________________

(2011)

Artist:- Gorge Darko

212 Song Title:- Lucky Star Remix

___________________________________________________

(2010)

Artist:- Stunnarz

213 Song Title:- Tumtum ft. Kwabena & Okyeame Kwame

___________________________________________________

(2006)

Artist:- Kofi Owusu

214 Song Title:- Yesepe Yeho

___________________________________________________

(2007)

Artist:- Phlexy Bone

215 Song Title:- Akomono ft. Bright

216 Song Title:- Adam & Eve ft. Kwabena Kwabena

217 Song Title:- Auntie Araba ft. Samini

218 Song Title:- Murjana

___________________________________________________

(2006)

Artist:- Omanpanyin

219 Song Title:- Odo Waa ft. Kofi Nti & Barosky

___________________________________________________

(2009)

Artist:- O.D.K

220 Song Title:- Chupachup

___________________________________________________

(2004)

Artist:- Nat Brew

221 Song Title:- Jo

222 Song Title:- Efia Agyewaa

223 Song Title:- Pioto

___________________________________________________

(2010)

Artist:- Yaw Dompe

224 Song Title:- Auntie Connie Ba ft. Adani Best & Tic Tac

225 Song Title:- Baby Girl ft. Tic Tac

___________________________________________________

(2011)

Artist:- Ahenkwaa

226 Song Title:- Scrabalajolajo

___________________________________________________

(2008)

Artist:- Osabarima

227 Song Title:- Mentumi Ntina ft. Kwabena Kwabena

___________________________________________________

(2009)

Artist:- Oboe Adea

228 Song Title:- Eben Ma Woa

___________________________________________________

(2007)

Artist:- K.K Vidash

229 Song Title: Me Yonko ft. Kwabena Kwabena & Screw Face

___________________________________________________

(2006)

Artist:- Dadesen

230 Song Title:- You No Go Know

___________________________________________________

(2007)

Artist:- 212

231 Song Title:- Ndaada Me Ft. K.K Fosu