Which of the continent’s countries will have at least one representative at the 2020 European Championships?

​​​​​​​#1 Algeria

Karim Benzema (France), Kylian Mbappe (France)​​​​​​​

#2 Angola

Valentino Lazaro (Austria), William Carvalho (Portugal), Nuno Mendes (Portugal), Ben Cabango (Wales), Jordan Lotomba (Switzerland)

#3 Benin

Jules Kounde (France)

​​​​​​​#4 Guinea-Bissau

Danilo (Portugal)

#5 Central African Republic

Kurt Zouma (France)

​​​​​​​#6 Cote d’Ivoire

Serge Gnabry (Germany), Nathan Ake (Netherlands)

#7 Cameroon

Yvon Mvogo (Switzerland), Breel Embolo (Switzerland), Kylian Mbappe (France)

​​​​​​​#8 Cape Verde

Nelson Semedo (Portugal), Edmilson Fernandes (Switzerland), Renato Sanches (Portugal)

#9 DRC

Jordan Lotomba (Switzerland), Dedryck Boyata (Belgium), Youri Tielemans (Belgium), Christian Benteke (Belgium), Michy Batshuayi (Belgium), Romelu Lukaku (Belgium), Presnel Kimpembe (France), Steve Mandanda (France), Ken Sema (Sweden), Kevin Mbabu (Switzerland), Denis Zakaria (Switzerland), Jason Denayer (Belgium)

#10 Eritrea

Alexander Isak (Sweden)

#11 The Gambia

Mathias ‘Zanka’ Jorgensen (Denmark)

#12 Ghana

Jeremy Doku (Belgium), Nikolai Alho (Finland), Robin Quaison (Sweden), Ethan Ampadu (Wales), Cody Gakpo (Netherlands)

#13 Guinea

Paul Pogba (Guinea)

#14 Mali

Adama Traore (Spain), Moussa Sissoko (France), N’Golo Kante (France)

#15 Morocco

Nacer Chadli (Belgium)

#16 Mauritania

Ousmane Dembele (France)​​​​​​​

#17 Namibia

Pyry Soiri (Finland)

​​​​​​​#18 Nigeria

Karim Onisiwo (Austria), David Alaba (Austria), Bukayo Saka (England), Jamal Musiala (Germany), Manuel Akanji (Switzerland)

#19 Sao Tome e Principe

Renato Sanches (Portugal)

#20 Senegal

Leroy Sane (Germany), Ousmane Dembele (France), Djibril Sow (Switzerland)

#21 Sierra Leone

Glen Kamara (Finland), Antonio Rudiger (Germany)

#22 South Sudan

Denis Zakaria (Switzerland)

#23 Tanzania

Yussuf Poulsen (Denmark)

​​​​​​​#24 Togo

Corentin Tolisso (France), Cody Gakpo (Netherlands)

#25 Tunisia

Wissam Ben Yedder (France)

