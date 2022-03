Lynx Entertainment signee, KiDi, has been crowned as the Artiste of the Year at the just-ended 2022 3Music Awards.

The programme was held at the AICC Grand Arena on Saturday, 26 March 2022, with deserving artistes scooping awards from the various categories after a fierce competition.

Several acts like Black Sherif, Joe Mettle, Ohemaa Mercy, Kuami Eugene, KiDi, Mona Gucci, and others thrilled fans to spectacular performances.

Below is the full list of winners:

Afrobeats/Afro-Pop Song of The Year

Camidoh – Available ft Eugy D black – Enjoyment Minister ft Quamina MP & Stonebwoy Darkovibes – Je M’apelle feat. Davido Fameye – Praise *WINNER Kuami Eugene – Dollar on you King Promise – Slow down Kwesi Arthur – Baajo ft Joeboy Mr. Drew – Mood S3fa E choke ft Mr. Drew Stonebwoy & Davido – Activate

Album of the Year (Technical award)

Amaarae – The Angel You Don’t Know D Black – Loyalty Joe Mettle – The Experience KiDi – The Golden Boy *WINNER Mzvee – Inveencible Omar Sterling – Same Earth Different Worlds Pappy Kojo – Logos II Sarkodie- No Pressure

Artiste of the Year

Black Sherif Celestine Donkor D Black KiDi *WINNER Kuami Eugene Mr Drew Sarkodie Stonebwoy Gyakie

African Song of the Year

Ayra Starr -Bloody Samaritan Chiké & Simi – Running (to you) Fireboy DML – Peru Focalistic ft Davido – Ke Star Remix Joeboy – Alcohol (Sip) Ladipoe- Feelings (feat. Buju ) Lojay x Sarz – Monalisa Tiwa Savage – Somebody’s Son feat. Brandy Wizkid – Essence Rmx (feat. Tems x Justin Bieber) *WINNER

Best Alternative Song of The Year

Amaarae – Sad Girls Luv Money ft moliy *WINNER Akwaboah – Ntro Naa Chris Adjei – Brothers Fight Cina Soul – OMG Khalifina – Black Tears Moliy – Deja Vu Pure Akan – Mensesa Me Ho Worlasi ft Drvmroll – Libilibi

Best Collaboration of the Year

D Black – Enjoyment Minister ft Quamina MP & Stonebwoy Darkovibes – Je M’apelle feat. Davido Kofi Jamar – Ekorso ft. Yaw TOG & Ypee *WINNER Kwame Yogot – Biibi Besi ft. Kuami Eugene Kweku Darlington – Sika Aba Fie ft. Kweku Flick & Yaw TOG Mr. Drew – This Year ft Medikal Okyeame Kwame – Yeeko ft. Kuami Eugene S3fa – E Choke ft Mr. Drew Sarkodie – Happy Day feat. Kuami Eugene Stonebwoy & Davido – Activate

Best Female Vocal Performance (Technical)

Asi Renie – Good Bye Efe grace overflow Empress Gifty – Odi Yompo Enam – No More Obaapa Christy – The Glory Mz Vee – Coming Home *WINNER Queendalyn Yurglee – Jesus

Best Male Vocal Performance (Technical)

Camidoh – Available Remix Chris Adjei – Brother’s Fight Joe Mettle – Ye Obua Mi KiDi – Mon Bebe *WINNER King Promise – Slow Down Kofi Owusu Peprah – Nyame Tease Luigi Maclean – Mala

Breakthrough Act of The Year

Abochi Black Sheriff *WINNER Kwame Yogot Kweku Darlington Mona 4reall Malcolm Nuna Nanky Scott Evans

Digital Act of The Year

Camidoh Empress gifty KiDi *WINNER Mr Drew S3fa Sarkodie Shatta Wale Stonebwoy

DJ of The Year

DJ Aroma DJ Bridash DJ Faculty *WINNER DJ JayJay DJ Mingle DJ Vyrusky DJ Xpliph Mr Shark

Emerging Woman of The Year

Abi Ima Darkua Joa Lizzy Ntiamoah Mona 4reall *WINNER Moliy Niiella Queendalyn Titi Owusu

Ep of Year (Technical)

Amerado – Patience *WINNER Cina Soul – For Times We Lost Herman $uede – Bitter Sweet Kofi Karkari – Pop Kofi Jamar – Appetite For Destruction Lyrical Joe – Vibes Strongman – The Tape Yaw Tog – Time

Fan Army of the Year

Amg Beyond Kontrol Bhim Nation Die-hard Fans of Lumba *WINNER High-grade Family SarkNation Shatta Movement. Team DH Team Move

Gospel act of The Year

Akesse Brempong. Celestine Donkor *WINNER Diana Hamilton Efe Grace Empress Gifty Joe Mettle Obaapa Christy Ohemaa Mercy

Gospel song of the Year

Akesse Brempong – Yahweh Celestine Donkor – Only You Diana Hamilton – Awurade Ye (Do It, Lord) Joe Mettle – Ye Obua Mi Joyce Blessing – Oluwa Is Involved Ohemaa Mercy – He Lives In Me ft. MOG Music ( Ote Me Mu ) *WINNER Obaapa Christy – The Glory Patience Nyarko – Wa Sore

Group of the Year

Bethel Revival Choir Dope Nation Keche R2bees *WINNER

Highlife Song of the Year

Bisa K Dei – Yard Cina soul ft kidi – Feelings Dada Hafco ft Akwaboah – Playboy Kelvyn boy ft Gyedu Blay Ambolley – Watch Nobody Kofi Kinaata – Thy Grace *WINNER Kwabena Kwabena – Kwadede Mr. Drew ft. Kwabena Kwabena – Fo Roy X Taylor – Christ

Highlife act of the Year

Akwaboah Cina soul Fameye Kofi Kinaata *WINNER Kwabena Kwabena Kuami Eugene

Hiphop Song of the Year

Black Sheriff – First Sermon Black Sheriff – Second Sermon *WINNER Jay Bahd x City Boy x O’kenneth x Reggie x Kwaku DMC – Condemn Joey B – Akobam Kofi Jamar- Ekorso ft. Yaw TOG & Ypee Kweku Darlington – Sika Aba Fie ft. Kweku Flick & Yaw TOG Okyeame Kwame – Yeeko ft. Kuami Eugene Sarkodie – Rollies & Cigar Wendy Shay – Heat

Hiplife song of the Year

Amerado – Abotr3 ft. Black SherifF Captain Planet (4 × 4) – Abodie ft. Kuami Eugene Kelvyn Boy – Visa (Remix) ft Joey B & Kwesi Arthur Kofi Kinaata -Thy Grace (Part 2) Kweku Darlington – Sika Kankan Mr. Drew – This Year ft Medikal Sarkodie – Coachella ft. Kwesi Arthur Sarkodie – Happy Day ft Kuami Eugene *WINNER

Hiplife/hip-hop act of the Year

Amerado Black Sherif *WINNER D Black Kofi Jamar Kweku Darlington Medikal Sarkodie

Performer of the Year

Akwaboah- Ghana Most Beautiful Efe Grace – 3Music Women’s Brunch Performance Eno – VGMA Performance Epixode – VGMA Experience *WINNER Kidi – Live Connect With Kidi Mr. Drew – VGMA Performance Ohemaa Mercy – Tehillah Stonebwoy – Anloga Junction @1

Producer of the year (Technical)

Kaywa Killbeatz Kuami Eugene (rockstar madeit ) Master Garzy Mog Beatz *WINNER Ronyturnmeup Streetbeatz Willisbeatz

Rapper of the Year

Amerado – Best Rapper *WINNER Eno Barony – God Is A Woman ft. Efya Joe Kay – Hayaye Joey B – Cold Lyrical Joe – 5th August Medikal – Stop It Sarkodie – Rollies N Cigars Strongman – Flawless

Reggae Dancehall act of the Year

Epixode Knii Lante Samini Shatta Wale Stonebwoy *WINNER

Reggae Dancehall Song of the Year

Jupitar ft. Shatta Wale – Star Life Kidi – Touch It *WINNER Samini ft. Efya – Picture Shatta wale – 1Don Stonebwoy – 1Gad Stonebwoy – Blessings ft Vic Mensa

Song of the Year (4 in 1 Award)

Black Sherif – Second Sermon *WINNER Kidi – Touch It Kwame Yogot – Biibi Bbesi ft. Kuami Eugene Kweku Darlington – Sika Aba Fie ft. Kweku Flick & Yaw TOG Kofi Jamar – Ekorso ft. Yaw TOG & Ypee Mr. Drew – This Year ft Medikal Okyeame Kwame – Yeeko ft. Kuami Eugene S3fa – E choke ft Mr. Drew Sarkodie – Happy Day ft. Kuami Eugene Stonebwoy ft Davido – Activate

Video of the Year (Technical)

Edem – Favour ft. Sarkodie & Efya Epixode – Odeshi Joey B – Cold Kidi – Spiritual ft Kuami Eugene, Patoranking King Promise – Slow Down Okyeame Kwame – Love Locked Down ft. Adina Thembi Sarkodie – Rollies and Cigars *WINNER Tiisha – Goddess

Viral song of the Year (100% public)

Black Sherif – Second Sermon Kidi – Touch It Kofi Jamar – Ekorso ft. Yaw TOG & Ypee Okyeame Kwame – Yeeko ft. Kuami Eugene Okese 1 – Na Today *WINNER S3fa – E choke ft Mr. Drew Sarkodie – Happy Day ft. Kuami Eugene Wendy Shay – Heat

Woman of the Year

Adina Amaarae Celestine Donkor Diana Hamilton Gyakie *WINNER Mona 4reall Ohemaa mercy S3fa Wendy Shay

NEXT RATED

Chief One

Afrobeats/Afro-Pop Act of The Year

KiDi

