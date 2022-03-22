Nominees for the eighth edition of the Africa Magic Viewers’ Choice Awards (AMVCAs) have been revealed.
Announcing the nominees were Nollywood actors, Adesua Etomi-Wellington and Daniel Etim-Effiong during a special live broadcast, which aired on all Africa Magic channels on DStv and GOtv on Saturday, 19 March.
See the full list of nominees below:
|CATEGORY
|NOMINEE
|1
|BEST ACTRESS IN A COMEDY (MOVIE/TV SERIES)
|OMO GHETTO (THE SAGA)
|FUNKE AKINDELE
|BREADED LIFE
|BIMBO ADEMOYE
|QUAMS MONEY
|NSE NKPE ETIM
|DWINDLE
|BISOLA AIYEOLA
|KAMBILI – THE WHOLE 30 YARDS
|NANCY ISIME
|JUST IN TIME
|SARAH HASSAN
|2
|BEST ACTRESS IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
|VOICELESS
|ASABE MADAKI
|RATTLESNAKE – THE AHANNA STORY
|OSAS IGHODARO
|FOR MARIA EBUN PATAKI
|MEG OTANWA
|THIS LADY CALLED LIFE
|BISOLA AIYEOLA
|SUPERSTAR
|NANCY ISIME
|A TUNE AWAY
|GENOVEVA UMEH
|DEAR AFFY
|KEHINDE BANKOLE
|3
|BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES – HAUSA
|VOICELESS
|ROGERS OFIME
|SARKI GOMA ZAMANI GOMA
|ABUBAKAR BASHIR MAISHADDA
|BANA BAKWAI
|ABUBAKAR BASHIR MAISHADDA
|TSANGAYAR ASALI
|ABDULKADIR NUHU AMINU
|BAYI
|DIANE RUSSET AND AYO NEWO
|4
|BEST DIRECTOR MOVIE
|LA FEMME ANJOLA
|MILDRED OKWO
|AMINA
|IZU OJUKWU
|RATTLESNAKE – THE AHANNA STORY
|RAMSEY NOUAH
|COLLISION COURSE
|BOLANLE AUSTEN-PETERS
|VOICELESS
|ROBERT O. PETERS
|LIGHT IN THE DARK
|EKENE SOM MEKWUNYE
|NAMASTE WAHALA
|TIENCEPAY LAWAL & HAMISHA DARYANI AHUJA
|5
|BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES – IGBO
|NNEKA
|UCHE NNANNA MADUKA
|UHURUCHI (SUNSET)
|VICTOR IYKE
|ECHEZONA
|VICTOR ONWUDIWE AND UGOMMA ONWE
|UDENE
|OMA NNADI
|6
|BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES – SWAHILI
|OBAMBO
|FREDDY FERUZI
|JARAMANDIA
|DENNIS HUMPHREY AND BERNARD KAHINDI
|RISHAI
|OMAR HAMZA HASSAN
|7
|BEST TELEVISION SERIES DRAMA OR COMEDY
|THE MYSTIC RIVER
|ROGERS OFIME
|THE SMART MONEY WOMAN
|ARESE UGWU/ISOKEN OGIEMWONYI/LALA AKINDOJU/ AKINTUNDE MARINE MARINHO
|RUMOUR HAS IT SEASON 3
|VINCENT NWACHUKWU
|LITTLE BLACK BOOK
|OLAWALE ADETULA
|MY NAME A-ZED
|OLAWALE ADETULA
|BUTUKU
|MWAKA NAKWETI
|JENIFA’S DIARY
|OLUFUNKE AKINDELE
|8
|BEST SOUND TRACK MOVIE OR TV SERIES
|RATTLESNAKE – THE AHANNA STORY
|LARRY GAAGA
|COLLISION COURSE
|COLLISSION COURSE
|JUST IN TIME
|BOUMEESTER LINDSAY & KAGWE MUNGAI
|AMINA
|DABS AGWOM
|GOLD COAST LOUNGE
|PASCAL AKA & RAQUEL
|LIGHT IN THE DARK
|AWELE MEKWUNYE & BIZZOUCH
|THE WHITE LINE
|MICHAEL PULSE & PONTI DIKUUA
|9
|BEST MAKE UP CATEGORY
|VOICELESS
|GIFT AMEH
|AMINA
|DAGOGO DIMINAS & GABRIEL OKORIE GABAZZINI
|OMO GHETTO(THE SAGA)
|BALOGUN ABIODUN
|NNEKA THE PRETTY SERPENT
|UGOCHINYERE IHENDI
|RATTLESNAKE-THE AHANNA STORY
|CARINA OJOKO
|PEREGUN
|ADEWUNMI FATAI & AYOBAMI ABOLARIN
|LA FEMME ANJOLA
|ABIOLA POPOOLA
|10
|BEST SOUND EDITOR MOVIE OR TV SERIES
|AMINA
|JIM LIVELY & JAMES NELSON
|PROPHETESS
|BAYO ADEPETUN & BIOLA ‘LALA’ OLAYINKA
|OMO GHETTO(THE SAGA)
|PUFFY TEE
|FOR MARIA EBUN PATAKI
|TOM KOROLUK
|NNEKA THE PRETTY SERPENT
|HABIB ADEBAYO OLAORE
|TINKA’S STORY
|HASSAN MAGEYE
|11
|BEST DOCUMENTARY
|ROAD2BLOW
|TAIWO ADEYEMI
|UNMASKED: LEADERSHIP, TRUST AND THE COVID 19 PANDEMIC IN NIGERIA
|FEMI ODUGBEMI
|THIS LOVE
|EUGENE MBUGUA
|SUNSET IN MAKOKO
|ALLEN ONYIGE
|IF OBJECTS COULD SPEAK
|SAITABAO KAIYARE, MUMO LIKU, ELENA SCHILLING, DANIELLA FRITZ, ANN KATRINA BOBERG
|STREETS OF LAGOS: DEAR LITTLE PEOPLE
|LAWRENCE ADEJUMO
|12
|BEST LIGHTING DESIGNER IN A MOVIE OR TV SERIES
|AMINA
|STANLEY IBEGBU OKECHUKWU
|THE MYSTIC RIVER
|YEMI AWOPONLE
|RATTLESNAKE- THE AHANNA STORY
|MATHEW YUSUF
|THE WHITE LINE
|JACO STRAUSS
|LIGHT IN THE DARK
|GODWIN LAWANI
|NNEKA THE PRETTY SERPENT
|MATHEW YUSUF
|DEAR AFFY
|FEI MUSTAPHA
|13
|BEST MOVIE SOUTHERN AFRICA
|HAIRAREB
|DANTAGOS JIMMY-MELANI
|BLACK DOLLAR
|DAVID KAZADI
|MARIA KRISTU
|PAUL.S.WILO
|VEZA – THE UNFOLDING
|DUMIE MANYATHELA
|14
|BEST ART DIRECTOR MOVIE OR TV SERIES
|THE SMART MONEY WOMAN
|EDIRI OKWA
|RATTLESNAKE – THE AHANNA STORY
|PAT NEBO
|THE MYSTIC RIVER
|MAYOWA LABIRAN
|AMINA
|TUNJI AFOLAYAN
|ONE LAGOS NIGHT
|CHIMA ADIGHIJE
|DAY OF DESTINY
|CHRIS UDOMI
|INTRODUCING THE KUJU’S
|ADEOYE ADETUNJI
|15
|BEST SUPPORTING ACTOR IN MOVIE OR TV SERIES
|RATTLESNAKE
|BUCCI FRANKLIN
|GOLD COAST LOUNGE
|ADJETEY ANANG
|JANKARIWO
|ODUNLADE ADEKOLA
|A SOLDIER’S STORY
|ERIC ROBERTS
|AMINA
|MAGAJI MIJINYAWA
|THE NEW NORMAL
|YEMI BLAQ
|COUNTRY HARD
|TOPE TEDELA
|16
|BEST COSTUME DESIGNER MOVIE OR TV SERIES
|VOICELESS
|TITI AINA RAJI
|AMINA
|MILLICENT T. JACK
|THE SMART MONEY WOMAN
|ISOKEN OGIEMWONYI
|OMO GHETTO (THE SAGA)
|FUNKE AKINDELE BELLO
|THE MYSTIC RIVER
|OBIJIE ORU
|LA FEMME ANJOLA
|YOLANDA OKEREKE
|NNEKA THE PRETTY SERPENT
|YOANNA ‘PEPPER’ CHIKEZIE
|17
|BEST SHORT FILM OR ONLINE VIDEO
|SOMETHING ABOUT ZEE
|MARY NSIKANABASI UYOH
|FRACTURED
|ABIMBOLA CRAIG
|OUNJE ALE
|OZOR UCHE
|KORO
|NICHOLAS ‘BIG GHUN’ NARTEY
|KIITAN
|KOREDE OLAYINKA
|DICES
|SANDRA TETTEH
|I AM THE PROSTITUTE MAMA DESCRIBED
|TAIWO OGUNNIMO
|18
|BEST ACTOR IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
|RATTLESNAKE
|STAN NZE
|VOICELESS
|UZEE USMAN
|FOR MARIA EBUN PATAKI
|GABRIEL AFOLAYAN
|THIS LADY CALLED LIFE
|EFA IWARA
|INTRODUCING THE KUJUS
|FEMI JACOBS
|DEAR AFFY
|EYINNA NWIGWE
|INTRODUCING THE KUJUS
|TIMINI EGBUSON
|19
|BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES – YORUBA
|JANKARIWO
|BUKUNMI OLUWASINA
|ALAISE
|DAVID AKANDE, DEMOLA YUSUF, EDGARD LEROY
|ABEKE
|SAMUEL ONIYITAN
|BALOKUN
|OLAMIDE AKINMOLAYAN
|IJOLEWA
|OLAPEJU WAHAB
|ARODAN
|WUNMI AJIBOYE
|20
|BEST CINEMATOGRAPHER
|RATTLESNAKE – THE AHANNA STORY
|MUHAMMED ATTA AHMED
|COLLISION COURSE
|JAMES AMUTA
|AMINA
|PETER KREIL, WALE ADEBAYO, SAMUEL JONATHAN & MORUF FADARO
|THE MYSTIC RIVER
|SAMUEL JONATHAN & MORUF FADARO
|NNEKA THE PRETTY SERPENT
|JOHN NJAGA DEMPS
|JUST IN TIME
|VICTORIA OMBOGO
|SUPERSTAR
|BARNABAS EMORDI
|21
|BEST PICTURE EDITOR
|VOICELESS
|ROGERS OFIME
|JUST IN TIME
|DOLAPO ADELEKE
|OMO GHETTO (THE SAGA)
|JJC SKILLZ, ADEYEMI SHOMADE & VALENTINE CHUKWUMA
|LOCKDOWN
|TESTER BASSEY/ABIODUN OKUNOLA/MOSES INWANG
|BAD COMMENTS
|MOSES INWANG
|FOR MARIA EBUN PATAKI
|TUNDE APALOWO
|COLLISION COURSE
|TEGA SALUBI
|22
|BEST WRITER IN A MOVIE OR TV SERIES
|LA FEMME ANJOLA
|TUNDE BABALOLA
|THIS LADY CALLED LIFE
|TOLUWANI OBAYAN & KAYODE KASUM
|FOR MARIA EBUN PATAKI
|TUNRAY FEMI & DAMILOLA E. ORIMOGUNJE
|ONE LAGOS NIGHT
|CHIGOZIRIM NWANEGBO
|INTRODUCING THE KUJUS’
|MANIE OISEOMAYE, DONALD TOMBIA, BIODUN STEPHEN
|AMINA
|FRANK CHINEDU UBA
|LITTLE BLACK BOOK
|ABOSI OGBA, SALLY KENNETH DADZIE, LYDIA IDAKULA SOBOGUN, OLAWALE ADETULA & BELINDA YANGA AGEDAH
|23
|BEST MOVIE EAST AFRICA
|THE GIRL IN THE YELLOW JUMPER
|MOROCCO OMARI
|A GRAND LITTLE LIE
|DENISE KIBISU NGUBUINI
|MY HUSBAND’S WIFE
|NDAGIRE MARIAM
|JUST IN TIME
|SARAH HASSAN AND DOLAPO ADELEKE
|UGONWA WA KIFO
|RAPHAEL EMMANUEL
|BEAUTIFUL ASHES
|AYENY T. STEVE
|24
|BEST SUPPORTING ACTRESS IN A MOVIE OR TV SERIES
|SUGAR RUSH
|BISOLA AIYEOLA
|THE NEW NORMAL
|MERCY JOHNSON
|AMINA
|CLARION CHUKWURAH
|LA FEMME ANJOLA
|MUMBI MAINA
|THE NEW NORMAL
|ENADO ODIGIE
|COUNTRY HARD
|OM0WUNMI DADA
|OMO GHETTO (THE SAGA)
|CHIOMA CHUKWUKA AKPOTHA
|25
|BEST MOVIE WEST AFRICA
|TAINTED CANVAS
|ORWI MANNY AMEH
|COLLISION COURSE
|BOLANLE AUSTEN-PETERS & JOSEPH UMOIBOM
|AMINA
|OKEY OGUNJIOFOR
|RATTLESNAKE – THE AHANNA STORY
|CHRIS ODEH
|OMO GHETTO (THE SAGA)
|FUNKE AKINDELE BELLO AND JJC SKILLZ
|BREADED LIFE
|BIODUN STEPHEN & TARA AJIBULU
|NNEKA THE PRETTY SERPENT
|CHRIS ODEH
|26
|BEST ACTOR IN A COMEDY (MOVIE/TV SERIES)
|SOOLE
|SHAWN FAQUA
|OMO GHETTO (THE SAGA)
|DEYEMI OKANLAWON
|LOVING RONA
|GIDEON OKEKE
|DWINDLE
|BRODA SHAGGI/SAMUEL PERRY
|PROGRESSIVE TAILORS CLUB
|FEMI ADEBAYO
|DEAR AFFY
|WILLIAMS UCHEMBA
|PONZI
|TIMINI EGBUSON
|27
|BEST ONLINE SOCIAL CONTENT CREATOR
|MULTI PERSONALITY DISORDER
|MR MACARONI
|NOLLYWOODEPIC LOVE STORY 1& 2(PARODY)
|TEE KURO
|KAYAMATA
|BUKUNMI ADEAGA-ILORI
|MR FUNNY
|OGA SABINUS
|ROAD RAGE
|TAAOOMA
|OF LINE AND LAYERS
|JACQUELINE SUOWARI
|FIRST DATE – MUMMY’S BOY
|EDEM VICTOR
|AFFIAH-DE JA VU
|ELOZONAM OGBOLU
|28
|BEST MULTICHOICE TALENT FACTORY
|BRIDE UNTANGLED
|ABISOLA ABOABA
|ENGAITO
|DAISY MASEMBE
|NYAU
|MASUZYO MWALE, COSMAS NGANDWE, ABEL NGOMA AND EDWARD SAKALA
|REBIRTH
|BRIAN ONTIRI
|OKO K3 AKUETEH
|CHRISTINE BOATENG AND ERIC OKYEREFO
|29
|BEST OVERALL MOVIE
|AMINA
|IZU OJUKWU & OKEY OGUNJIOFOR
|VOICELESS
|ROBERT O. PETERS & ROGERS OFIME
|RATTLESNAKE
|RAMSEY NOUAH & CHRIS ODEH
|COLLISION COURSE
|BOLANLE AUSTEN-PETERS
|OMO GHETTO (THE SAGA)
|JJC SKILLZ & FUNKE AKINDELE BELLO
|NNEKA THE PRETTY SERPENT
|TOSIN IGHO & CHRIS ODEH
|LA FEMME ANJOLA
|MILDRED OKWO & RITA DOMINIC
|JUST IN TIME
|DOLAPO ADELEKE, SARAH HASSAN
|30
|BEST AFRICA MAGIC ORIGINAL DRAMA SERIES
|MOVEMENT- JAPA
|FEMI ODUGBEMI
|RIONA
|JAMES OMOKWE
|UNMARRIED
|UCHE IKEJIMBA
|DILEMMA
|UCHE IKEJIMBA
|VENGE
|TOSIN IGHO & ROGBA ARIMORO
|EVE
|WINIFRED NWOKEDI
|ENAKHE
|VICTOR SANCHEZ AGHAHOWA
|RISHANTE
|DIMBO ATIYA
|31
|BEST AFRICA MAGIC ORIGINAL DRAMA SERIES
|MOVEMENT- JAPA
|FEMI ODUGBEMI
|RIONA
|JAMES OMOKWE
|UNMARRIED
|UCHE IKEJIMBA
|DILEMMA
|UCHE IKEJIMBA
|VENGE
|TOSIN IGHO & ROGBA ARIMORO
|EVE
|WINIFRED NWOKEDI
|ENAKHE
|VICTOR SANCHEZ AGHAHOWA
|RISHANTE
|DIMBO ATIYA
|32
|BEST AFRICA MAGIC ORIGINAL COMEDY SERIES
|THE JOHNSONS
|ROGERS OFIME
|MY FLATMATES
|BRIGHT OKPOCHA & SOLOMON ADEKUNLE
|MY SIBLINGS & I
|FUNKE AKINDELE BELLO & JJC SKILLZ
Voting for the eighth AMVCAs opened from 23:00 CAT on Saturday, 19 March 2022 and close 23:00 CAT on Friday, 29 April 2022. All terms and conditions apply and are available on the Africa Magic website. Viewers can join the conversation on social media using the hashtag #AMVCA8 and follow Africa Magic on Twitter Facebook and Instagram for more updates.