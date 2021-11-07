Joy News’ Kwetey Nartey has been nominated for the second consecutive time for the prestigious Cocoa Awards.
His entry “Robbing the Poor” was among 78 entries shortlisted for recognition out of the total of 111 entries filed.
GTV’s Akua Oforiwa Darko and Business & Financial Times’ Edward Adjei Frimpong, were also nominated for the category.
The ultimate winners will be honoured in 30 competitive award categories including Internal Marketing, Cocoa Financing, Processing, Value Addition, Innovation, Journalism and Sustainability.
Three distinguished personalities will also be accorded special recognition for their contribution to the cocoa sector.
The third annual Ghana Cocoa Awards Dinner is being organised under the auspices of the industry regulator, Ghana Cocoa Board, and takes place on November 12, 2021, at Kempinski Hotel Gold Coast City, Accra.
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The Chief Executive of the Ghana Cocoa Board is the Special Guest of Honour and Keynote Speaker.
The event is set to mark Ghana’s biggest ever cocoa harvest in 142 years on the theme “Celebrating Ghana’s Historic Cocoa Production Milestone – A Golden Opportunity for the Local Value Addition Agenda.”
Ghana Cocoa Awards Dinner is an independent industry initiative that engenders networking while celebrating excellence.
3RD GHANA COCOA AWARDS NOMINEES
- ARTISANAL CHOCOLATIER OF THE YEAR
ADANSI SWEET COMPANY LIMITED
DECOKRAFT LIMITED
- BEVERAGE OF THE YEAR
GOLDEN POD CHOCOLATE DRINK
- BRAND OF THE YEAR
AGRICULTURAL MANUFACTURING GROUP LTD
ECO INDEX AGRO SOLUTIONS
FAIRAFRIC CHOCOLATE
NICHE CHOCOLATE
YARA GHANA
- BUSINESS LEADER OF THE YEAR
DANQUAH ADDO-YOBO (YARA GHANA)
ERNEST AKWASI APPIAH (AMG)
MICHAEL MARMON-HALM (FAIRAFRIC)
MUHAMMADU MUZZAMMIL (ECOM GHANA)
NICHOLAS KUMAH (ELIHO GHANA)
YAW WIREKO KYEI (CHOCOMAC)
YAYRATOR GLOVER (YAYRA GLOVER LTD)
- CHANGE AGENT OF THE YEAR
CHILD RIGHTS INTERNATIONAL
FAIRTRADE AFRICA
- CHOCOLATE BRAND OF THE YEAR (ARTISANAL)
ADANSI SWEET LIMITED
DECOKRAFT LIMITED
MANSA GOLD
- CHOCOLATE BRAND OF THE YEAR (CONVENTIONAL)
FAIRAFRIC CHOCOLATE
NICHE CHOCOLATE
- COCOA PERSONALITY OF THE YEAR
EDMUND AGYAPONG POKU
MUHAMMADU MUZZAMMIL (ECOM GHANA)
- COMPANY OF THE YEAR
AGRICULTURAL MANUFACTURING GROUP LTD
CHOCOMAC GHANA LTD
ECOM GHANA
ELIHO GHANA LIMITED
NICHE COCOA INDUSTRY LTD
YAYRA GLOVER
- CONSUMPTION PROMOTION AMBASSADOR OF THE YEAR
- EDWARD AMPORFUL
DELA KUEKEY AUSTINE
- CONSUMPTION PROMOTION CAMPAIGN OF THE YEAR
DELFI VENTURES
GOLDEN POD COCOA
- EMERGING PROCESSING COMPANY OF THE YEAR
KOA IMPACT GHANA LIMITED
WEST AFRICAN MILLS CO. LTD (WAMCO)
PLOT GHANA LTD
- ENTREPRENEUR OF THE YEAR
OHENEBA OFORI BOATENG (ECO INDEX AGRO SOLUTIONS)
- FARMER COOPERATIVE OF THE YEAR
ASUNAFO COOPERATIVE FARMERS UNION
BIA WEST COOPERATIVE COCOA FARMERS
KOKOO PA COOPERATIVE
SEFWI BEKWAI YOUTH COCOA COOPERATIVE
WEST AKYEM COOPERATIVE COCOA FARMERS
- FINANCING INSTITUTION OF THE YEAR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK
STANBIC BANK GHANA
UMB BANK
ACCESS BANK
- HAULAGE COMPANY OF THE YEAR
AMP LOGISTICS (GH) LTD
KITEKO GHANA LTD
- LOGISTICS COMPANY OF THE YEAR
AMP LOGISTICS (GH) LTD
KITEKO GHANA LTD
- INNOVATION OF THE YEAR
COBEANS SPICES
KOA POWDER
DELFI VENTURES CHOCOLATE FACTORY & MUSEUM
- JOURNALIST OF THE YEAR
AKUA OFORIWA DARKO – GTV
EDWARD ADJEI FRIMPONG – B&FT
KWETEY NARTEY – JOY NEWS
- LBC OF THE YEAR (FOREIGN)
ELIHO GHANA
NYONKOPA COCOA BUYING
ECOM GHANA
ELIHO GHANA
- LBC OF THE YEAR (INDIGENOUS)
FEDERATED COMMODITIES GHANA LTD (FEDCO)
CJ COMMODITIES LTD
KUAPA COCOA
- LBC OF THE YEAR (SUSTAINABLE COCOA)
TOUTON GHANA
NYONKOPA COCOA BUYING
ECOM GHANA
YAYRA GLOVER
- EMERGING LBC OF THE YEAR
CARGILL COCOA
CJ COMMODITIES
NANANOM COCOA
- MARKETING PERSON OF THE YEAR
KWAME OKYERE (YARA GHANA)
VINCENT OKYERE AKOMEAH (CMC)
- ORGANIC COCOA MARKETER OF THE YEAR
YAYRA GLOVER LIMITED
- OUTSTANDING CONTRIBUTION OF THE YEAR
ECO INDEX AGRO SOLUTIONS
FAIRAFRIC GHANA LIMITED
KOA IMPACT GHANA LIMITED
- PROCESSING COMPANY OF THE YEAR
CHOCOMAC GHANA
NICHE COCOA INDUSTRY LIMITED
- TECHNOLOGY FOR COCOA VALUE CHAIN
KOA IMPACT GHANA LIMITED
- SUSTAINABILITY INITIATIVE OF THE YEAR
COCOA LIFE – ESP
KOA IMPACT GHANA LIMITED
TOUTON GHANA
- SUSTAINABILITY PROGRAMME OF THE YEAR
COCOA LIFE GHANA
FAIRTRADE AFRICA
KOA IMPACT GHANA LIMITED
LINDT COCOA FARMING
RAINFOREST ALLIANCE
- SUSTAINABILITY PERSONALITY OF THE YEAR
ERNEST DWAMENA (TOUTON GHANA)
YAA PEPRAH AMEKUDZI (COCOA LIFE GHANA)
YAYRATOR GLOVER (YAYRA GLOVER LIMITED)