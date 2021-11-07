Joy News’ Kwetey Nartey has been nominated for the second consecutive time for the prestigious Cocoa Awards.

His entry “Robbing the Poor” was among 78 entries shortlisted for recognition out of the total of 111 entries filed.

GTV’s Akua Oforiwa Darko and Business & Financial Times’ Edward Adjei Frimpong, were also nominated for the category.

The ultimate winners will be honoured in 30 competitive award categories including Internal Marketing, Cocoa Financing, Processing, Value Addition, Innovation, Journalism and Sustainability.

Three distinguished personalities will also be accorded special recognition for their contribution to the cocoa sector.

The third annual Ghana Cocoa Awards Dinner is being organised under the auspices of the industry regulator, Ghana Cocoa Board, and takes place on November 12, 2021, at Kempinski Hotel Gold Coast City, Accra.

READ ON:

The Chief Executive of the Ghana Cocoa Board is the Special Guest of Honour and Keynote Speaker.

The event is set to mark Ghana’s biggest ever cocoa harvest in 142 years on the theme “Celebrating Ghana’s Historic Cocoa Production Milestone – A Golden Opportunity for the Local Value Addition Agenda.”

Ghana Cocoa Awards Dinner is an independent industry initiative that engenders networking while celebrating excellence.
 
 3RD GHANA COCOA AWARDS NOMINEES
 

  1. ARTISANAL CHOCOLATIER OF THE YEAR
    ADANSI SWEET COMPANY LIMITED
    DECOKRAFT LIMITED
     
  2. BEVERAGE OF THE YEAR
    GOLDEN POD CHOCOLATE DRINK
     
  3. BRAND OF THE YEAR
    AGRICULTURAL MANUFACTURING GROUP LTD
    ECO INDEX AGRO SOLUTIONS
    FAIRAFRIC CHOCOLATE
    NICHE CHOCOLATE
    YARA GHANA
     
  4. BUSINESS LEADER OF THE YEAR
    DANQUAH ADDO-YOBO (YARA GHANA)
    ERNEST AKWASI APPIAH (AMG)
    MICHAEL MARMON-HALM (FAIRAFRIC)
    MUHAMMADU MUZZAMMIL (ECOM GHANA)
    NICHOLAS KUMAH (ELIHO GHANA)
    YAW WIREKO KYEI (CHOCOMAC)
    YAYRATOR GLOVER (YAYRA GLOVER LTD)
     
  5. CHANGE AGENT OF THE YEAR
    CHILD RIGHTS INTERNATIONAL
    FAIRTRADE AFRICA
     
  6. CHOCOLATE BRAND OF THE YEAR (ARTISANAL)
    ADANSI SWEET LIMITED
    DECOKRAFT LIMITED
    MANSA GOLD
     
  7. CHOCOLATE BRAND OF THE YEAR (CONVENTIONAL)
    FAIRAFRIC CHOCOLATE
    NICHE CHOCOLATE
     
  8. COCOA PERSONALITY OF THE YEAR
    EDMUND AGYAPONG POKU
    MUHAMMADU MUZZAMMIL (ECOM GHANA)
     
  9. COMPANY OF THE YEAR
    AGRICULTURAL MANUFACTURING GROUP LTD
    CHOCOMAC GHANA LTD
    ECOM GHANA
    ELIHO GHANA LIMITED
    NICHE COCOA INDUSTRY LTD
    YAYRA GLOVER
     
  10. CONSUMPTION PROMOTION AMBASSADOR OF THE YEAR
  11. EDWARD AMPORFUL
    DELA KUEKEY AUSTINE
     
  12. CONSUMPTION PROMOTION CAMPAIGN OF THE YEAR
    DELFI VENTURES
    GOLDEN POD COCOA
     
  13. EMERGING PROCESSING COMPANY OF THE YEAR
    KOA IMPACT GHANA LIMITED
    WEST AFRICAN MILLS CO. LTD (WAMCO)
    PLOT GHANA LTD
     
     
  14. ENTREPRENEUR OF THE YEAR
    OHENEBA OFORI BOATENG (ECO INDEX AGRO SOLUTIONS)
     
  15. FARMER COOPERATIVE OF THE YEAR
    ASUNAFO COOPERATIVE FARMERS UNION
    BIA WEST COOPERATIVE COCOA FARMERS
    KOKOO PA COOPERATIVE

SEFWI BEKWAI YOUTH COCOA COOPERATIVE
WEST AKYEM COOPERATIVE COCOA FARMERS
 

  1. FINANCING INSTITUTION OF THE YEAR
    AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK
    STANBIC BANK GHANA
    UMB BANK
    ACCESS BANK
     
  2. HAULAGE COMPANY OF THE YEAR
    AMP LOGISTICS (GH) LTD
    KITEKO GHANA LTD
     
  3. LOGISTICS COMPANY OF THE YEAR
    AMP LOGISTICS (GH) LTD
    KITEKO GHANA LTD
     
  4. INNOVATION OF THE YEAR
    COBEANS SPICES
    KOA POWDER
    DELFI VENTURES CHOCOLATE FACTORY & MUSEUM
     
  5. JOURNALIST OF THE YEAR
    AKUA OFORIWA DARKO – GTV
    EDWARD ADJEI FRIMPONG – B&FT
    KWETEY NARTEY – JOY NEWS
     
  6. LBC OF THE YEAR (FOREIGN)
    ELIHO GHANA
    NYONKOPA COCOA BUYING
    ECOM GHANA
    ELIHO GHANA
     
  7. LBC OF THE YEAR (INDIGENOUS)
    FEDERATED COMMODITIES GHANA LTD (FEDCO)
    CJ COMMODITIES LTD
    KUAPA COCOA
     
  8. LBC OF THE YEAR (SUSTAINABLE COCOA)
    TOUTON GHANA
    NYONKOPA COCOA BUYING
    ECOM GHANA
    YAYRA GLOVER
     
  9. EMERGING LBC OF THE YEAR
    CARGILL COCOA
    CJ COMMODITIES
    NANANOM COCOA
     
  10. MARKETING PERSON OF THE YEAR
    KWAME OKYERE (YARA GHANA)
    VINCENT OKYERE AKOMEAH (CMC)
     
  11. ORGANIC COCOA MARKETER OF THE YEAR
    YAYRA GLOVER LIMITED
     
  12. OUTSTANDING CONTRIBUTION OF THE YEAR
    ECO INDEX AGRO SOLUTIONS
    FAIRAFRIC GHANA LIMITED
    KOA IMPACT GHANA LIMITED
     
  13. PROCESSING COMPANY OF THE YEAR
    CHOCOMAC GHANA
    NICHE COCOA INDUSTRY LIMITED
     
  14. TECHNOLOGY FOR COCOA VALUE CHAIN
    KOA IMPACT GHANA LIMITED
     
  15. SUSTAINABILITY INITIATIVE OF THE YEAR
    COCOA LIFE – ESP
    KOA IMPACT GHANA LIMITED
    TOUTON GHANA
     
  16. SUSTAINABILITY PROGRAMME OF THE YEAR
    COCOA LIFE GHANA
    FAIRTRADE AFRICA
    KOA IMPACT GHANA LIMITED
    LINDT COCOA FARMING
    RAINFOREST ALLIANCE
     
  17. SUSTAINABILITY PERSONALITY OF THE YEAR
    ERNEST DWAMENA (TOUTON GHANA)
    YAA PEPRAH AMEKUDZI (COCOA LIFE GHANA)
    YAYRATOR GLOVER (YAYRA GLOVER LIMITED)




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