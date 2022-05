Jeff Konadu has emerged victorious in the Eastern Regional chairmanship race of the ruling New Patriotic Party.

He beat Kwadwo Boateng-Agyemang who is allegedly backed by the Jubilee House by over 200 votes in the Saturday polls.

Below are details of the results

EASTERN REGION ELECTIONS RESULT

CHAIRMANSHIP

Jeff Konudu- 424

Kwadwo- Boateng-202

Ist VICE CHAIR Twum Berimah

2nd VICE CHAIR

Frank Appiah-313

Paul Amaning-112

Oteng Adu-296

TREASURER

Bernard Kumi Larbi.. unopposed

NASARA COORDINATOR

Hassan Mohammed-unopposed

ORGANIZER

Jerry Osei Poku-545

Opoku Achaepong-57

Ahmed Yussif-27

YOUTH ORG.

Aron Donkoh-200

Adamu Musah-230

Agorku wutah-197

SECRETARY

Tony Osei Adjei-498

Buckman Akufo-130

Assistant Sec.

Felix Osafo Marfo-95

Nana Yaw Papin-328

Ofori Atta-104

WOMEN ORG.

FATI VONDOLI-297

Mercy Amo Darko-331

WESTERN REGIONAL DELEGATES CONFERENCE RESULT

Chairman

1 FRANCIS NDEDE SIAH-UNOPPOSED

1st VICE

2 NANA KWESI ANSAH-52

3 ISHMAEL EVONLAH WHAJA-72

4 ASAFOAKYE BADU-191

5 JAMES OBENG JNR.-15

Rejected-1

2nd Vice

6 KWAME ARMAH-177

7 JONATHAN AYEPA AMOAH-41

8 KEN WOODE-35

9 BABA YIDDANA-22

10 MICHAEL ASARE APPIAH-56

Secretary

11 OKATAKYIE AMANKWAA AFRIFA-196

12 DOMINIC REX JONFIAH-35

13 EMMANUEL ACQUAAH-57

14 CHARLES COBBINAH-48

Rejected 1

Assistant Secretary

15 NANA ADJOA APPIAH-264

16 FRANKLIN ADJEI-7

17 ABDUL HAKEEM BUHARI OSMAN-50

18 JOSEPH YAW BAIDOO-10

Treasurer

19 HORMA AKESI MIEZA-175

20 RHODA EFE ESHUN- 155

Rejected-1

organizer

21 ABDUL GANIYU MOHAMMED-149

22 AMOABENG OWUSU ACHEAMPONG-181

Rejected -1

Women Organizer

23 ABENA KWALLA-127

24 ANGELA NAANA CHRISTIAN-5

25 JOSEPHINE YAA ODOOM-198

Youth organizer

26 BENEDICT ADDAE-218

27 OSAGYEFO ATTIAH KWAW-113

*Nasara coordinator *

28 AL-LABIB IMAM ALI – 213

29 HARUN ADAM. -87

30 ABEKA DAWDA A. -13

NPP UPPER WEST REGIONAL ELECTIONS RESULTS.

Nasara Coordinator

1. Alhaj Ali Muniru 144

2. Osman Mohammed Tankari (Welfare) 98

Npp Regional Elections: Women Organizer

1. Minata Mumuni 76*

2. Diana Puopele 61

3. Nancy Dery 76*

4. Mieri Yakubu 29

Npp Regional Elections; Youth Organizer

1. Hamid Saana 112

2. Dodoo Sadat 77

3. Suleman Mohammed 52

Rejected 1

Npp Regional Elections: Organizer

1. Seidu I. Suleman Alele 55

2. Alaska B. Kanton 98

3. Iddrisu Bomson 8

4. Mustapha Govier 65

5. Abdul Rauf Zakariah

Treasurer

1. Sadik Khalid 66

2. Muslim Iddrisu 48

3. Alhassan Suleman Polo 128

Asst. Secretary

1. Yussif Alhassan 167

2. Yakubu Kanyiri 57

3. Ismael Kamaldeen 18

Secretary

1. Linat Kundaribo 28

2. Speratus Ongo 13

3. Luri tia John Bosco 64

4. Tony Tamah 7

5. Daniel Tanko 96

6. Zaato Peter 34

2nd Vice Chairman

1. Alhaj Aziz Gado 84

2. Cletus Angpagnnue 30

3. Philip Braimah 53

4. Amos Gyetuo. 43

5. Baba Bismarck 32

1st Vice Chairman

1. Alhaj Abdul Rahman Aziz (White) 157

2. Kanyiri Ankaata 85

Chairman

1. S. B Kangbere 130

2. Alhaj Toyba Mahama