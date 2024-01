On January 27, 2024, the Ashanti Region is poised to become a focal point in the upcoming New Patriotic Party (NPP) Parliamentary Primaries, featuring 41 constituencies and 126 contestants vying for a spot on the national ballot under the NPP banner.

NPP Parliamentary Primaries: Focus on Ashanti

ADANSI ASOKWA HON. KOBINA TAHIR HAMMOND DR. ENOCK ACHEAMPONG KWABENA NKANSAH ASAMOAH SAMUEL DARKWA BINFO AFIGYA KWABRE NORTH DANIEL DWETEH AGYARE COLLINS ADOMAKO MENSAH AFIGYA KWABRE SOUTH GEORGE SARPONG, ESQ. APPIAH KUBI RICHARD DAMATA AMA APPIANIMAA SALAM AFIGYA SEKYERE EAST MAVIS NKANSAH BOADU RICHARD BARIMAH SARPONG OPOKU FOFIE AHAFO ANO NORTH ERIC NANA AGYEMANG-PREMPEH FOSU FRIMPONG AHAFO ANO SOUTH EAST JOHN WESLEY OWUSU BOATENG EMMANUEL OSEI BOATENG FREDRICK ACHEAMPONG ROY GYEABOUR ANTWI BOATENG OBENG AHAFO ANO SOUTH WEST KWASI KWAKYE-SERBEH OSEI MENSAH DAPAA ELVIS ADWOA ADUTWUMWAA BOADI PETER TWUMASI AKROFOUM HON ALEX BLANKSON ASANTE AKIM CENTRAL KWAME ANYIMQDU-ANTWI NANA AGYEMANG AMPONSAH KOFI OFOSU NKANSAH ASANTE AKIM NORTH ANDY KWAME APPIAH-KUBI KWADWO BAAH AGYEMAN SAMUEL KWADWO FRIMPONG STEPHEN OBEN-SAKA KWASI KWARTENG FRIMPONG ASANTE AKIM SOUTH KWAKU ASANTE BOATENG AMOFA ERIC BICE OBUOR OSEI-KUFFOUR ASOKWA PATRICIA APPIAGYEI FRANCIS NANA YAW BOAKYE EDMUND KYEI ATWIMA KWANWOMA PAUL KWAKU KYEI OFORI KOFI AMANKWA-MANU ATWIMA MPONUA ISAAC KWAME ASIAMAH SETH OSEI-AKOTO OSEI-BONSU CHRISTIAN JOHN DAWONNE OFORI ATTA ATWIMA NWABIAGYA NORTH FRANK YEBOAH DICKSON OSEI-ASIBEY ATWIMA NWABIAGYA SOUTH EMMANUEL AGYEI ANHWERE SHIRLEY KYEI GEORGE TUFFOUR DENNIS ADDO BANTAMA RAPHAEL AGYAPONG FRANCIS ASENSO-BOAKYE BEKWAI COP GEORGE ALEX MENSAH RALPH POKU-ADUSEI HENRY OPOKU-WARE KINGSLEY OPOKU AGYEMANG

Table: Isaac Kofi Agyei, JoyNewsSource: NPPCreated with Datawrapper

NPP Parliamentary Primaries: Focus on Ashanti

BOSOME FREHO ASARE-BEDIAKO YAMOAH AKWASI DARKO BOATENG PETER ADJEI AGYEMANG NANA KWAME ASAFO-ADJEI AYEH JOYCE ADWOA AKOH DEI BOSOMTWE HON. YAW OSEI ADUTWUM EFFIDUASE DR. NANA AYEW AFRIYIE EJISU JOHN AMPOTUAH KUMAH JUABEN AMA POMAA BOATENG FRANCIS K.B OWUSU-AKYAW KWABRE EAST GEORGE OPPONG PATRICK AMOAKO KUFUOR BOATENG DANIEL OPOKU AGYEMANG BONSU ONYINA-ACHEAMPONG AKWASI GYAMFI KWADASO KINGSLEY NYARKO (PROF.) VINCENT FRIMPONG MANU MAMPONG KWAKU AMPRATWUM SARPONG DENNIS KWAKWA MANHYIA NORTH RICHARD OSEI BAMFO COLLINS OWUSU AMANKWAH AKWASI KONADU MANHYIA SOUTH HON. DR. MATTHEW OPOKU PREMPEH HELENA PINAMANG OWUSU MANSO ADUBIA SETH GYIMAH HUBERT BIMPEH ASIEDU (P.H.D) YAW BAAFI AMOAKOHENE WILLIAM BEDIAKO ASANTE YAW FRIMPONG ADDO MANSO NKWANTA FREDRICK KWADWO NKANSAH JOSEPH ALBERT QUARM (P.H.D) TWENEBOA KODUA FOKUO EMMANUEL OPPONG BOAKYE-YIADOM GEORGE KWABENA OBENG TAKYI NHYIAESO KENNEDY KWASI KANKAM STEPHEN AMOAH GEORGE ODOOM NSUTA KWAMANG BEPOSO ADELAIDE NTIM KWADWO BANAHENE BEDIAKO OWUSU BOAHEN VICTOR OWUSU FRED BOAMA OBUASI EAST HON PATRICK BOAKYE-YIADOM SAMUEL AKWESI OWUSU BAWUA OBUASI WEST HON KWAKU AGYEMANG KWARTENG FAUSTINA OPPONG LAWRENCE NANA OBENG BONDAH ODOTOBRI AWUAH LOT DR. PHILIP GYAPON GYIMAH HON GYAMFI EMMAUEL AKWASI ANTHONY MMIEH, ESQ OFFINSO NORTH ROCKSON KWAKU ADU BOAHEN NTIM AUGUSTINE COLLINS FRED KYEI ASAMOAH OFFINSO SOUTH ISAAC YAW OPOKU OFORIKROM MICHAEL KWASI AIDOO JOSEPH VII-KPENDIBE TIEYIRI CLAUDIA KWARTENG LUMOR GYAMFI NKRUMAH ADWABOUR NELSON OWUSU ANSAH OLD TAFO HON. VINCENT EKOW ASSAFUAH DR. SERWAA DONKOR SUAME KWABENA OSEI-ADUBOFOUR PIUS ACHEAMPONG JOHN DARKO MAXWELL OFOSU BOAKYE SUBIN FRANK KWADWO DUODU KOFI OBIRI YEBOAH PAPA-AKWASI OPPONG-FRMPONG EUGENE BOAKYE ANTWI

Table: Isaac Kofi Agyei, JoyNewsSource: NPPCreated with Datawrapper

Notably, there will be uncontested races in 5 out of the 41 constituencies, with prominent figures such as Education Minister Dr. Yaw Osei Adutwum of the Bosomtwe constituency and Deputy Finance Minister Dr. John Kumah of Ejisu running unopposed.

The electoral landscape in the Ashanti Region is marked by 8 identified hotspots, and one such battleground is the Bantama Constituency. Here, incumbent Minister of Works and Housing, Asenso Boakye, faces a challenge from Ralph Agyapong, the brother of Kennedy Agyapong, who secured the second position in the recent NPP presidential primary that saw Vice President Dr. Bawumia emerge as the party’s flagbearer.

NPP Parliamentary Primaries: Key Hotspots – Ashanti

ADANSI ASOKWA HON. KOBINA TAHIR HAMMOND DR. ENOCK ACHEAMPONG KWABENA NKANSAH ASAMOAH SAMUEL DARKWA BINFO ASANTE AKIM CENTRAL KWAME ANYIMQDU-ANTWI NANA AGYEMANG AMPONSAH KOFI OFOSU NKANSAH ASANTE AKIM NORTH ANDY KWAME APPIAH-KUBI KWADWO BAAH AGYEMAN SAMUEL KWADWO FRIMPONG STEPHEN OBEN-SAKA KWASI KWARTENG FRIMPONG BANTAMA RAPHAEL AGYAPONG FRANCIS ASENSO-BOAKYE BEKWAI COP GEORGE ALEX MENSAH RALPH POKU-ADUSEI HENRY OPOKU-WARE KINGSLEY OPOKU AGYEMANG KWABRE EAST GEORGE OPPONG PATRICK AMOAKO KUFUOR BOATENG DANIEL OPOKU AGYEMANG BONSU ONYINA-ACHEAMPONG AKWASI GYAMFI MANHYIA NORTH RICHARD OSEI BAMFO COLLINS OWUSU AMANKWAH AKWASI KONADU MANHYIA SOUTH HON. DR. MATTHEW OPOKU PREMPEH HELENA PINAMANG OWUSU MANSO NKWANTA FREDRICK KWADWO NKANSAH JOSEPH ALBERT QUARM (P.H.D) TWENEBOA KODUA FOKUO EMMANUEL OPPONG BOAKYE-YIADOM GEORGE KWABENA OBENG TAKYI NHYIAESO KENNEDY KWASI KANKAM STEPHEN AMOAH GEORGE ODOOM OFORIKROM MICHAEL KWASI AIDOO JOSEPH VII-KPENDIBE TIEYIRI CLAUDIA KWARTENG LUMOR GYAMFI NKRUMAH ADWABOUR NELSON OWUSU ANSAH OLD TAFO HON. VINCENT EKOW ASSAFUAH DR. SERWAA DONKOR SUAME KWABENA OSEI-ADUBOFOUR PIUS ACHEAMPONG JOHN DARKO MAXWELL OFOSU BOAKYE SUBIN FRANK KWADWO DUODU KOFI OBIRI YEBOAH PAPA-AKWASI OPPONG-FRMPONG EUGENE BOAKYE ANTWI

Table: Isaac Kofi Agyei, JoyNewsSource: NPPCreated with Datawr

Looking ahead to the 2024 general elections, the Ashanti Region is set to play a pivotal role in both the presidential and parliamentary contests. At the parliamentary level, there are 47 seats up for grabs, with the NPP holding 42, the NDC securing 4, and 1 seat held by an independent candidate. The previous elections saw the NPP losing 2 seats, one to the major opposition party National Democratic Congress (NDC) and another to an NPP candidate who chose to run independently.

As the political landscape unfolds, all eyes will be on the Ashanti Region, anticipating the outcomes of the NPP Parliamentary Primaries and the general elections, as these events will undoubtedly shape the political trajectory of the region and the nation as a whole.

NPP issues directives against camping, transportation of delegates