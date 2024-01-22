New Patriotic Party
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On January 27, 2024, the Ashanti Region is poised to become a focal point in the upcoming New Patriotic Party (NPP) Parliamentary Primaries, featuring 41 constituencies and 126 contestants vying for a spot on the national ballot under the NPP banner.

NPP Parliamentary Primaries: Focus on Ashanti

ADANSI ASOKWAHON. KOBINA TAHIR HAMMOND
DR. ENOCK ACHEAMPONG
KWABENA NKANSAH ASAMOAH
SAMUEL DARKWA BINFO
AFIGYA KWABRE NORTHDANIEL DWETEH AGYARE
COLLINS ADOMAKO MENSAH
AFIGYA KWABRE SOUTHGEORGE SARPONG, ESQ.
APPIAH KUBI RICHARD
DAMATA AMA APPIANIMAA SALAM
AFIGYA SEKYERE EASTMAVIS NKANSAH BOADU
RICHARD BARIMAH SARPONG
OPOKU FOFIE
AHAFO ANO NORTHERIC NANA AGYEMANG-PREMPEH
FOSU FRIMPONG
AHAFO ANO SOUTH EASTJOHN WESLEY OWUSU BOATENG
EMMANUEL OSEI BOATENG
FREDRICK ACHEAMPONG
ROY GYEABOUR ANTWI
BOATENG OBENG
AHAFO ANO SOUTH WESTKWASI KWAKYE-SERBEH
OSEI MENSAH DAPAA ELVIS
ADWOA ADUTWUMWAA BOADI
PETER TWUMASI
AKROFOUMHON ALEX BLANKSON
ASANTE AKIM CENTRALKWAME ANYIMQDU-ANTWI
NANA AGYEMANG AMPONSAH
KOFI OFOSU NKANSAH
ASANTE AKIM NORTHANDY KWAME APPIAH-KUBI
KWADWO BAAH AGYEMAN
SAMUEL KWADWO FRIMPONG
STEPHEN OBEN-SAKA
KWASI KWARTENG FRIMPONG
ASANTE AKIM SOUTHKWAKU ASANTE BOATENG
AMOFA ERIC
BICE OBUOR OSEI-KUFFOUR
ASOKWAPATRICIA APPIAGYEI
FRANCIS NANA YAW BOAKYE
EDMUND KYEI
ATWIMA KWANWOMAPAUL KWAKU KYEI OFORI
KOFI AMANKWA-MANU
ATWIMA MPONUAISAAC KWAME ASIAMAH
SETH OSEI-AKOTO
OSEI-BONSU CHRISTIAN
JOHN DAWONNE OFORI ATTA
ATWIMA NWABIAGYA NORTHFRANK YEBOAH
DICKSON OSEI-ASIBEY
ATWIMA NWABIAGYA SOUTHEMMANUEL AGYEI ANHWERE
SHIRLEY KYEI
GEORGE TUFFOUR
DENNIS ADDO
BANTAMARAPHAEL AGYAPONG
FRANCIS ASENSO-BOAKYE
BEKWAICOP GEORGE ALEX MENSAH
RALPH POKU-ADUSEI
HENRY OPOKU-WARE
KINGSLEY OPOKU AGYEMANG

Table: Isaac Kofi Agyei, JoyNewsSource: NPPCreated with Datawrapper

NPP Parliamentary Primaries: Focus on Ashanti

BOSOME FREHOASARE-BEDIAKO YAMOAH
AKWASI DARKO BOATENG
PETER ADJEI AGYEMANG
NANA KWAME ASAFO-ADJEI AYEH
JOYCE ADWOA AKOH DEI
BOSOMTWEHON. YAW OSEI ADUTWUM
EFFIDUASEDR. NANA AYEW AFRIYIE
EJISUJOHN AMPOTUAH KUMAH
JUABENAMA POMAA BOATENG
FRANCIS K.B OWUSU-AKYAW
KWABRE EASTGEORGE OPPONG
PATRICK AMOAKO KUFUOR
BOATENG DANIEL
OPOKU AGYEMANG BONSU
ONYINA-ACHEAMPONG AKWASI GYAMFI
KWADASOKINGSLEY NYARKO (PROF.)
VINCENT FRIMPONG MANU
MAMPONGKWAKU AMPRATWUM SARPONG
DENNIS KWAKWA
MANHYIA NORTHRICHARD OSEI BAMFO
COLLINS OWUSU AMANKWAH
AKWASI KONADU
MANHYIA SOUTHHON. DR. MATTHEW OPOKU PREMPEH
HELENA PINAMANG OWUSU
MANSO ADUBIASETH GYIMAH
HUBERT BIMPEH ASIEDU (P.H.D)
YAW BAAFI AMOAKOHENE
WILLIAM BEDIAKO ASANTE
YAW FRIMPONG ADDO
MANSO NKWANTAFREDRICK KWADWO NKANSAH
JOSEPH ALBERT QUARM (P.H.D)
TWENEBOA KODUA FOKUO
EMMANUEL OPPONG BOAKYE-YIADOM
GEORGE KWABENA OBENG TAKYI
NHYIAESOKENNEDY KWASI KANKAM
STEPHEN AMOAH
GEORGE ODOOM
NSUTA KWAMANG BEPOSOADELAIDE NTIM
KWADWO BANAHENE BEDIAKO
OWUSU BOAHEN
VICTOR OWUSU
FRED BOAMA
OBUASI EASTHON PATRICK BOAKYE-YIADOM
SAMUEL AKWESI OWUSU BAWUA
OBUASI WESTHON KWAKU AGYEMANG KWARTENG
FAUSTINA OPPONG
LAWRENCE NANA OBENG BONDAH
ODOTOBRIAWUAH LOT
DR. PHILIP GYAPON GYIMAH
HON GYAMFI EMMAUEL AKWASI
ANTHONY MMIEH, ESQ
OFFINSO NORTHROCKSON KWAKU ADU BOAHEN
NTIM AUGUSTINE COLLINS
FRED KYEI ASAMOAH
OFFINSO SOUTHISAAC YAW OPOKU
OFORIKROMMICHAEL KWASI AIDOO
JOSEPH VII-KPENDIBE TIEYIRI
CLAUDIA KWARTENG LUMOR
GYAMFI NKRUMAH ADWABOUR
NELSON OWUSU ANSAH
OLD TAFOHON. VINCENT EKOW ASSAFUAH
DR. SERWAA DONKOR
SUAMEKWABENA OSEI-ADUBOFOUR
PIUS ACHEAMPONG
JOHN DARKO
MAXWELL OFOSU BOAKYE
SUBINFRANK KWADWO DUODU
KOFI OBIRI YEBOAH
PAPA-AKWASI OPPONG-FRMPONG
EUGENE BOAKYE ANTWI

Table: Isaac Kofi Agyei, JoyNewsSource: NPPCreated with Datawrapper

Notably, there will be uncontested races in 5 out of the 41 constituencies, with prominent figures such as Education Minister Dr. Yaw Osei Adutwum of the Bosomtwe constituency and Deputy Finance Minister Dr. John Kumah of Ejisu running unopposed.

The electoral landscape in the Ashanti Region is marked by 8 identified hotspots, and one such battleground is the Bantama Constituency. Here, incumbent Minister of Works and Housing, Asenso Boakye, faces a challenge from Ralph Agyapong, the brother of Kennedy Agyapong, who secured the second position in the recent NPP presidential primary that saw Vice President Dr. Bawumia emerge as the party’s flagbearer.

NPP Parliamentary Primaries: Key Hotspots – Ashanti

ADANSI ASOKWAHON. KOBINA TAHIR HAMMOND
DR. ENOCK ACHEAMPONG
KWABENA NKANSAH ASAMOAH
SAMUEL DARKWA BINFO
ASANTE AKIM CENTRALKWAME ANYIMQDU-ANTWI
NANA AGYEMANG AMPONSAH
KOFI OFOSU NKANSAH
ASANTE AKIM NORTHANDY KWAME APPIAH-KUBI
KWADWO BAAH AGYEMAN
SAMUEL KWADWO FRIMPONG
STEPHEN OBEN-SAKA
KWASI KWARTENG FRIMPONG
BANTAMARAPHAEL AGYAPONG
FRANCIS ASENSO-BOAKYE
BEKWAICOP GEORGE ALEX MENSAH
RALPH POKU-ADUSEI
HENRY OPOKU-WARE
KINGSLEY OPOKU AGYEMANG
KWABRE EASTGEORGE OPPONG
PATRICK AMOAKO KUFUOR
BOATENG DANIEL
OPOKU AGYEMANG BONSU
ONYINA-ACHEAMPONG AKWASI GYAMFI
MANHYIA NORTHRICHARD OSEI BAMFO
COLLINS OWUSU AMANKWAH
AKWASI KONADU
MANHYIA SOUTHHON. DR. MATTHEW OPOKU PREMPEH
HELENA PINAMANG OWUSU
MANSO NKWANTAFREDRICK KWADWO NKANSAH
JOSEPH ALBERT QUARM (P.H.D)
TWENEBOA KODUA FOKUO
EMMANUEL OPPONG BOAKYE-YIADOM
GEORGE KWABENA OBENG TAKYI
NHYIAESOKENNEDY KWASI KANKAM
STEPHEN AMOAH
GEORGE ODOOM
OFORIKROMMICHAEL KWASI AIDOO
JOSEPH VII-KPENDIBE TIEYIRI
CLAUDIA KWARTENG LUMOR
GYAMFI NKRUMAH ADWABOUR
NELSON OWUSU ANSAH
OLD TAFOHON. VINCENT EKOW ASSAFUAH
DR. SERWAA DONKOR
SUAMEKWABENA OSEI-ADUBOFOUR
PIUS ACHEAMPONG
JOHN DARKO
MAXWELL OFOSU BOAKYE
SUBINFRANK KWADWO DUODU
KOFI OBIRI YEBOAH
PAPA-AKWASI OPPONG-FRMPONG
EUGENE BOAKYE ANTWI

Table: Isaac Kofi Agyei, JoyNewsSource: NPPCreated with Datawr

Looking ahead to the 2024 general elections, the Ashanti Region is set to play a pivotal role in both the presidential and parliamentary contests. At the parliamentary level, there are 47 seats up for grabs, with the NPP holding 42, the NDC securing 4, and 1 seat held by an independent candidate. The previous elections saw the NPP losing 2 seats, one to the major opposition party National Democratic Congress (NDC) and another to an NPP candidate who chose to run independently.

As the political landscape unfolds, all eyes will be on the Ashanti Region, anticipating the outcomes of the NPP Parliamentary Primaries and the general elections, as these events will undoubtedly shape the political trajectory of the region and the nation as a whole.

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