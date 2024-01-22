On January 27, 2024, the Ashanti Region is poised to become a focal point in the upcoming New Patriotic Party (NPP) Parliamentary Primaries, featuring 41 constituencies and 126 contestants vying for a spot on the national ballot under the NPP banner.
NPP Parliamentary Primaries: Focus on Ashanti
|ADANSI ASOKWA
|HON. KOBINA TAHIR HAMMOND
|DR. ENOCK ACHEAMPONG
|KWABENA NKANSAH ASAMOAH
|SAMUEL DARKWA BINFO
|AFIGYA KWABRE NORTH
|DANIEL DWETEH AGYARE
|COLLINS ADOMAKO MENSAH
|AFIGYA KWABRE SOUTH
|GEORGE SARPONG, ESQ.
|APPIAH KUBI RICHARD
|DAMATA AMA APPIANIMAA SALAM
|AFIGYA SEKYERE EAST
|MAVIS NKANSAH BOADU
|RICHARD BARIMAH SARPONG
|OPOKU FOFIE
|AHAFO ANO NORTH
|ERIC NANA AGYEMANG-PREMPEH
|FOSU FRIMPONG
|AHAFO ANO SOUTH EAST
|JOHN WESLEY OWUSU BOATENG
|EMMANUEL OSEI BOATENG
|FREDRICK ACHEAMPONG
|ROY GYEABOUR ANTWI
|BOATENG OBENG
|AHAFO ANO SOUTH WEST
|KWASI KWAKYE-SERBEH
|OSEI MENSAH DAPAA ELVIS
|ADWOA ADUTWUMWAA BOADI
|PETER TWUMASI
|AKROFOUM
|HON ALEX BLANKSON
|ASANTE AKIM CENTRAL
|KWAME ANYIMQDU-ANTWI
|NANA AGYEMANG AMPONSAH
|KOFI OFOSU NKANSAH
|ASANTE AKIM NORTH
|ANDY KWAME APPIAH-KUBI
|KWADWO BAAH AGYEMAN
|SAMUEL KWADWO FRIMPONG
|STEPHEN OBEN-SAKA
|KWASI KWARTENG FRIMPONG
|ASANTE AKIM SOUTH
|KWAKU ASANTE BOATENG
|AMOFA ERIC
|BICE OBUOR OSEI-KUFFOUR
|ASOKWA
|PATRICIA APPIAGYEI
|FRANCIS NANA YAW BOAKYE
|EDMUND KYEI
|ATWIMA KWANWOMA
|PAUL KWAKU KYEI OFORI
|KOFI AMANKWA-MANU
|ATWIMA MPONUA
|ISAAC KWAME ASIAMAH
|SETH OSEI-AKOTO
|OSEI-BONSU CHRISTIAN
|JOHN DAWONNE OFORI ATTA
|ATWIMA NWABIAGYA NORTH
|FRANK YEBOAH
|DICKSON OSEI-ASIBEY
|ATWIMA NWABIAGYA SOUTH
|EMMANUEL AGYEI ANHWERE
|SHIRLEY KYEI
|GEORGE TUFFOUR
|DENNIS ADDO
|BANTAMA
|RAPHAEL AGYAPONG
|FRANCIS ASENSO-BOAKYE
|BEKWAI
|COP GEORGE ALEX MENSAH
|RALPH POKU-ADUSEI
|HENRY OPOKU-WARE
|KINGSLEY OPOKU AGYEMANG
Table: Isaac Kofi Agyei, JoyNewsSource: NPPCreated with Datawrapper
NPP Parliamentary Primaries: Focus on Ashanti
|BOSOME FREHO
|ASARE-BEDIAKO YAMOAH
|AKWASI DARKO BOATENG
|PETER ADJEI AGYEMANG
|NANA KWAME ASAFO-ADJEI AYEH
|JOYCE ADWOA AKOH DEI
|BOSOMTWE
|HON. YAW OSEI ADUTWUM
|EFFIDUASE
|DR. NANA AYEW AFRIYIE
|EJISU
|JOHN AMPOTUAH KUMAH
|JUABEN
|AMA POMAA BOATENG
|FRANCIS K.B OWUSU-AKYAW
|KWABRE EAST
|GEORGE OPPONG
|PATRICK AMOAKO KUFUOR
|BOATENG DANIEL
|OPOKU AGYEMANG BONSU
|ONYINA-ACHEAMPONG AKWASI GYAMFI
|KWADASO
|KINGSLEY NYARKO (PROF.)
|VINCENT FRIMPONG MANU
|MAMPONG
|KWAKU AMPRATWUM SARPONG
|DENNIS KWAKWA
|MANHYIA NORTH
|RICHARD OSEI BAMFO
|COLLINS OWUSU AMANKWAH
|AKWASI KONADU
|MANHYIA SOUTH
|HON. DR. MATTHEW OPOKU PREMPEH
|HELENA PINAMANG OWUSU
|MANSO ADUBIA
|SETH GYIMAH
|HUBERT BIMPEH ASIEDU (P.H.D)
|YAW BAAFI AMOAKOHENE
|WILLIAM BEDIAKO ASANTE
|YAW FRIMPONG ADDO
|MANSO NKWANTA
|FREDRICK KWADWO NKANSAH
|JOSEPH ALBERT QUARM (P.H.D)
|TWENEBOA KODUA FOKUO
|EMMANUEL OPPONG BOAKYE-YIADOM
|GEORGE KWABENA OBENG TAKYI
|NHYIAESO
|KENNEDY KWASI KANKAM
|STEPHEN AMOAH
|GEORGE ODOOM
|NSUTA KWAMANG BEPOSO
|ADELAIDE NTIM
|KWADWO BANAHENE BEDIAKO
|OWUSU BOAHEN
|VICTOR OWUSU
|FRED BOAMA
|OBUASI EAST
|HON PATRICK BOAKYE-YIADOM
|SAMUEL AKWESI OWUSU BAWUA
|OBUASI WEST
|HON KWAKU AGYEMANG KWARTENG
|FAUSTINA OPPONG
|LAWRENCE NANA OBENG BONDAH
|ODOTOBRI
|AWUAH LOT
|DR. PHILIP GYAPON GYIMAH
|HON GYAMFI EMMAUEL AKWASI
|ANTHONY MMIEH, ESQ
|OFFINSO NORTH
|ROCKSON KWAKU ADU BOAHEN
|NTIM AUGUSTINE COLLINS
|FRED KYEI ASAMOAH
|OFFINSO SOUTH
|ISAAC YAW OPOKU
|OFORIKROM
|MICHAEL KWASI AIDOO
|JOSEPH VII-KPENDIBE TIEYIRI
|CLAUDIA KWARTENG LUMOR
|GYAMFI NKRUMAH ADWABOUR
|NELSON OWUSU ANSAH
|OLD TAFO
|HON. VINCENT EKOW ASSAFUAH
|DR. SERWAA DONKOR
|SUAME
|KWABENA OSEI-ADUBOFOUR
|PIUS ACHEAMPONG
|JOHN DARKO
|MAXWELL OFOSU BOAKYE
|SUBIN
|FRANK KWADWO DUODU
|KOFI OBIRI YEBOAH
|PAPA-AKWASI OPPONG-FRMPONG
|EUGENE BOAKYE ANTWI
Table: Isaac Kofi Agyei, JoyNewsSource: NPPCreated with Datawrapper
Notably, there will be uncontested races in 5 out of the 41 constituencies, with prominent figures such as Education Minister Dr. Yaw Osei Adutwum of the Bosomtwe constituency and Deputy Finance Minister Dr. John Kumah of Ejisu running unopposed.
The electoral landscape in the Ashanti Region is marked by 8 identified hotspots, and one such battleground is the Bantama Constituency. Here, incumbent Minister of Works and Housing, Asenso Boakye, faces a challenge from Ralph Agyapong, the brother of Kennedy Agyapong, who secured the second position in the recent NPP presidential primary that saw Vice President Dr. Bawumia emerge as the party’s flagbearer.
NPP Parliamentary Primaries: Key Hotspots – Ashanti
|ADANSI ASOKWA
|HON. KOBINA TAHIR HAMMOND
|DR. ENOCK ACHEAMPONG
|KWABENA NKANSAH ASAMOAH
|SAMUEL DARKWA BINFO
|ASANTE AKIM CENTRAL
|KWAME ANYIMQDU-ANTWI
|NANA AGYEMANG AMPONSAH
|KOFI OFOSU NKANSAH
|ASANTE AKIM NORTH
|ANDY KWAME APPIAH-KUBI
|KWADWO BAAH AGYEMAN
|SAMUEL KWADWO FRIMPONG
|STEPHEN OBEN-SAKA
|KWASI KWARTENG FRIMPONG
|BANTAMA
|RAPHAEL AGYAPONG
|FRANCIS ASENSO-BOAKYE
|BEKWAI
|COP GEORGE ALEX MENSAH
|RALPH POKU-ADUSEI
|HENRY OPOKU-WARE
|KINGSLEY OPOKU AGYEMANG
|KWABRE EAST
|GEORGE OPPONG
|PATRICK AMOAKO KUFUOR
|BOATENG DANIEL
|OPOKU AGYEMANG BONSU
|ONYINA-ACHEAMPONG AKWASI GYAMFI
|MANHYIA NORTH
|RICHARD OSEI BAMFO
|COLLINS OWUSU AMANKWAH
|AKWASI KONADU
|MANHYIA SOUTH
|HON. DR. MATTHEW OPOKU PREMPEH
|HELENA PINAMANG OWUSU
|MANSO NKWANTA
|FREDRICK KWADWO NKANSAH
|JOSEPH ALBERT QUARM (P.H.D)
|TWENEBOA KODUA FOKUO
|EMMANUEL OPPONG BOAKYE-YIADOM
|GEORGE KWABENA OBENG TAKYI
|NHYIAESO
|KENNEDY KWASI KANKAM
|STEPHEN AMOAH
|GEORGE ODOOM
|OFORIKROM
|MICHAEL KWASI AIDOO
|JOSEPH VII-KPENDIBE TIEYIRI
|CLAUDIA KWARTENG LUMOR
|GYAMFI NKRUMAH ADWABOUR
|NELSON OWUSU ANSAH
|OLD TAFO
|HON. VINCENT EKOW ASSAFUAH
|DR. SERWAA DONKOR
|SUAME
|KWABENA OSEI-ADUBOFOUR
|PIUS ACHEAMPONG
|JOHN DARKO
|MAXWELL OFOSU BOAKYE
|SUBIN
|FRANK KWADWO DUODU
|KOFI OBIRI YEBOAH
|PAPA-AKWASI OPPONG-FRMPONG
|EUGENE BOAKYE ANTWI
Table: Isaac Kofi Agyei, JoyNewsSource: NPPCreated with Datawr
Looking ahead to the 2024 general elections, the Ashanti Region is set to play a pivotal role in both the presidential and parliamentary contests. At the parliamentary level, there are 47 seats up for grabs, with the NPP holding 42, the NDC securing 4, and 1 seat held by an independent candidate. The previous elections saw the NPP losing 2 seats, one to the major opposition party National Democratic Congress (NDC) and another to an NPP candidate who chose to run independently.
As the political landscape unfolds, all eyes will be on the Ashanti Region, anticipating the outcomes of the NPP Parliamentary Primaries and the general elections, as these events will undoubtedly shape the political trajectory of the region and the nation as a whole.
Bawku: Criminals capitalising on conflict to attack people and expand network…
NPP issues directives against camping, transportation of delegates