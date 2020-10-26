From a total of 155 entries received for the 2020 edition of the annual Ghana Cocoa Awards, 82 nominees have been shortlisted for the 2nd Networking and Awards Gala Night on 14th November 2020 at the Kempinski Hotel Gold Coast City, Accra Ghana.

The eminent Advisory and Awarding Board, chaired by Professor Emmanuel Ohene Afoakwa, is presently assessing the finalist entries to deliver the ultimate winners for all categories.

The winners will be announced exclusively at the Gala Night, which commences at 7:PM prompt.

Joy News’ investigative journalist, Kwetey Nartey, is in the race for the ‘Journalist of the Year’ Award.

“The Ghana Cocoa Awards secretariat, hereby, announces for the information of the general public that 82 award nominees have been shortlisted for the 2nd Ghana Cocoa Awards, which comes off Saturday 14 November 2020 at Kempinski Hotel Gold Coast City, Accra Ghana,” a statement released by the organisers noted.

2ND GHANA COCO AWARDS NOMINEES & HONOREES
FINALISTS – COMPETITIVE CATEGORIES

  1. AGRO INPUT BRAND OF THE YEAR
    COCOA NTI FERTILIZER (AMG LTD)
    COCOA AHOƆDEN FERTILIZER (CHOBI GHANA)
    ROCKSTAR (CROP DOCTOR LIMITED)
    OMNIFERT COCOA ADUANE (OMNIFERT)
    SIDALCO FERTILIZER & AGROCHEMICALS (SIDALCO LTD)
    YARA COCOA FERTILIZER (YARA GHANA)
  2. AGRO INPUT COMPANY OF THE YEAR
    AGRICULTURAL MANUFACTURING GROUP (AMG) LTD
    CROP DOCTOR LTD
    ECO INDEX AGRO SOLUTIONS LTD
    OMNIFERT LIMITED
  3. ARTISANAL VALUE ADDITION OF THE YEAR
    DECOKRAFT LIMITED
    ADANSO SWEET COMPANY LTD
    SWEETHUB CONFECTIONERY
  4. APPROTECH INNOVATION OF THE YEAR
    AGRIFIX PRUNER AND HARVESTER
  5. BEVERAGE OF THE YEAR
    CADBURY RICHOCO
  6. BRAND OF THE YEAR
    CADBURY RICHOCO
    CHOBI GHANA
    NICHE CONFECTIONERY
    SWEET HUB CONFECTIONERY
  7. CEO OF THE YEAR
    ERNEST AKWASI APPIAH – AMG
    MICHAEL ZORMELO – OMNIFERT
    OHENEBA OFORI BOATENG – ECO INDEX AGRO SOLUTIONS
    RAHUL GOPINATH – ECOM GHANA
    YAW WIREKO KYEI – CHOCOMAC

8. CHOCOLATE BRAND OF THE YEAR
ADANSI CHOCOLATE
COCOBYTES CHOCOLATE
DECOKRAFT CHOCOLATE
NICHE CHOCOLATE

  1. COCOA PERSONALITY OF THE YEAR
    RAHUL GOPINATH (CEO, ECOM GHANA)
    YAA PEPRAH AMEKUDZI (HEAD, COCOA LIFE GHANA)
  2. COMPANY OF THE YEAR
    AGRICULTURAL MANUFACTURING GROUP LTD
    CHOCOMAC GHANA LTD
    ECOM GHANA
    KOA – TASTE COCOA GHANA
    NICHE COCOA INDUSTRY LTD
    OMNIFERT LIMITED
    SIDALCO LIMITED
  3. CONSUMPTION PROMOTION AMBASSADOR OF THE YEAR
    DR. EDWARD AMPORFUL
    KWAKU TEMENG
  4. CONSUMPTION PROMOTION ORGANISATION
    NATIONAL FOOD BUFFER STOCK COMPANY (NAFCO)
  5. ECOTOURISM PROVIDER OF THE YEAR
    BIOKO TREATS
    OHENE COCOA ECOTOURISM
  6. ENTREPRENEUR OF THE YEAR
    AKUA OBENEWAA DONKOR – DECOKRAFT
    EDMUND POKU – NICHE COCOA INDUSTRY
    MICHAEL ZORMELO – OMNIFERT
  7. FARMER COOPERATIVE OF THE YEAR
    ASUNAFO NORTH COOPERATIVE COCOA FARMERS
    BIA WEST COOPERATIVE COCOA FARMERS
    KUKUOM COOPERATIVE COCOA FARMERS
  8. FINANCING INSTITUTION OF THE YEAR
    AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK
    STANBIC BANK GHANA
  1. HAULAGE COMPANY OF THE YEAR
    AMP LOGISTICS (GH) LTD
    KITEKO GHANA LTD
  2. LOGISTICS COMPANY OF THE YEAR
    AMP LOGISTICS (GH) LTD
    KITEKO GHANA LTD
  3. JOURNALIST OF THE YEAR
    DR. EDWARD AMPORFUL – COCOBOD
    EDWARD ADJEI FRIMPONG – B&FT
    KWETEY NARTEY – JOY NEWS
    RIDWAN KARIM DINI OSMAN – GHOne TV
  4. LEADING LICENSED BUYING COMPANY OF THE YEAR
    AGROECOM GHANA LIMITED
  5. PROMISING LICENSED BUYING COMPANY OF THE YEAR
    UNICOM COMMODITIES GHANA LTD
  6. MARKETING PERSON OF THE YEAR
    DOMINIC DONKOH – OMNIFERT
  7. NGO OF THE YEAR
    MEDA GHANA
    OTUMFUO-AGROECOM MOBILE LEARNING PROJECT (OAMLP)
    SEND GHANA
  8. ORGANIC FERTILIZER BRAND OF THE YEAR
    BEGREEN-F ORGANIC FERTILIZER
    CHOBI NATURAL ORGANIC FERTILIZER
  9. OUTSTANDING CONTRIBUTION OF THE YEAR
    ROBERT AUSTIN – MEDA GHANA
  10. OUTSTANDING PROCESSING COMPANY OF THE YEAR
    CHOCOMAC GHANA
    NICHE COCOA INDUSTRY
  11. PROMISING PROCESSING COMPANY OF THE YEAR
    CHOCOMAC GHANA
    WEST AFRICA MILLS COMPANY LTD (WAMCO)
  1. TECHNOLOGY FOR COCOA VALUE CHAIN
    eMPOWER
    FARMLOGICS
    KOA
    MEDA GHANA
    SHARP POWER 4T PRUNER & SLASHER
  2. SUSTAINABILITY INITIATIVE OF THE YEAR
    COCOA LIFE GHANA
    ECOM GHANA
    KOA – TASTE COCOA GHANA
    MEDA GHANA
  3. SUSTAINABILITY PERSONALITY OF THE YEAR
    RAHUL GOPINATH (CEO, ECOM GHANA)
    YAA PEPRAH AMEKUDZI (HEAD, COCOA LIFE GHANA)

SPECIAL AWARDS

  1. NATIONAL BEST COCOA FARMER 2019
    MR. ERNEST SARKODIE

2. WOMAN OF EXCELLENCE – BUSINESS
REV. DR. GIFTY LAMPTEY (CEO, SIDALCO LIMITED)

3. WOMAN OF EXCELLENCE – RESEARCH
DR. ESTHER GYEDU-AKOTO (PRINCIPAL RESEARCH SCIENTIST, CRIG)

4. EXPORT PROMOTION PERSONALITY
DR. AFUA ASABEA ASARE (CEO, GEPA)

5. EXCELLENCE IN LEADERSHIP – HAULAGE
TARZAN ENTERPRISE

6. EXCELLENCE IN LEADERSHIP – COCOA FINANCING
DR. JOHN KOFI MENSAH (MD, ADB)

7. COVID19 HERO
WORLD COCOA FOUNDATION

8. COVID19 HERO
ECOM GHANA

9. COVID19 HERO
MONDELĒZ INTERNATIONAL