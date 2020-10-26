From a total of 155 entries received for the 2020 edition of the annual Ghana Cocoa Awards, 82 nominees have been shortlisted for the 2nd Networking and Awards Gala Night on 14th November 2020 at the Kempinski Hotel Gold Coast City, Accra Ghana.
The eminent Advisory and Awarding Board, chaired by Professor Emmanuel Ohene Afoakwa, is presently assessing the finalist entries to deliver the ultimate winners for all categories.
The winners will be announced exclusively at the Gala Night, which commences at 7:PM prompt.
Joy News’ investigative journalist, Kwetey Nartey, is in the race for the ‘Journalist of the Year’ Award.
“The Ghana Cocoa Awards secretariat, hereby, announces for the information of the general public that 82 award nominees have been shortlisted for the 2nd Ghana Cocoa Awards, which comes off Saturday 14 November 2020 at Kempinski Hotel Gold Coast City, Accra Ghana,” a statement released by the organisers noted.
2ND GHANA COCO AWARDS NOMINEES & HONOREES
FINALISTS – COMPETITIVE CATEGORIES
- AGRO INPUT BRAND OF THE YEAR
COCOA NTI FERTILIZER (AMG LTD)
COCOA AHOƆDEN FERTILIZER (CHOBI GHANA)
ROCKSTAR (CROP DOCTOR LIMITED)
OMNIFERT COCOA ADUANE (OMNIFERT)
SIDALCO FERTILIZER & AGROCHEMICALS (SIDALCO LTD)
YARA COCOA FERTILIZER (YARA GHANA)
- AGRO INPUT COMPANY OF THE YEAR
AGRICULTURAL MANUFACTURING GROUP (AMG) LTD
CROP DOCTOR LTD
ECO INDEX AGRO SOLUTIONS LTD
OMNIFERT LIMITED
- ARTISANAL VALUE ADDITION OF THE YEAR
DECOKRAFT LIMITED
ADANSO SWEET COMPANY LTD
SWEETHUB CONFECTIONERY
- APPROTECH INNOVATION OF THE YEAR
AGRIFIX PRUNER AND HARVESTER
- BEVERAGE OF THE YEAR
CADBURY RICHOCO
- BRAND OF THE YEAR
CADBURY RICHOCO
CHOBI GHANA
NICHE CONFECTIONERY
SWEET HUB CONFECTIONERY
- CEO OF THE YEAR
ERNEST AKWASI APPIAH – AMG
MICHAEL ZORMELO – OMNIFERT
OHENEBA OFORI BOATENG – ECO INDEX AGRO SOLUTIONS
RAHUL GOPINATH – ECOM GHANA
YAW WIREKO KYEI – CHOCOMAC
8. CHOCOLATE BRAND OF THE YEAR
ADANSI CHOCOLATE
COCOBYTES CHOCOLATE
DECOKRAFT CHOCOLATE
NICHE CHOCOLATE
- COCOA PERSONALITY OF THE YEAR
RAHUL GOPINATH (CEO, ECOM GHANA)
YAA PEPRAH AMEKUDZI (HEAD, COCOA LIFE GHANA)
- COMPANY OF THE YEAR
AGRICULTURAL MANUFACTURING GROUP LTD
CHOCOMAC GHANA LTD
ECOM GHANA
KOA – TASTE COCOA GHANA
NICHE COCOA INDUSTRY LTD
OMNIFERT LIMITED
SIDALCO LIMITED
- CONSUMPTION PROMOTION AMBASSADOR OF THE YEAR
DR. EDWARD AMPORFUL
KWAKU TEMENG
- CONSUMPTION PROMOTION ORGANISATION
NATIONAL FOOD BUFFER STOCK COMPANY (NAFCO)
- ECOTOURISM PROVIDER OF THE YEAR
BIOKO TREATS
OHENE COCOA ECOTOURISM
- ENTREPRENEUR OF THE YEAR
AKUA OBENEWAA DONKOR – DECOKRAFT
EDMUND POKU – NICHE COCOA INDUSTRY
MICHAEL ZORMELO – OMNIFERT
- FARMER COOPERATIVE OF THE YEAR
ASUNAFO NORTH COOPERATIVE COCOA FARMERS
BIA WEST COOPERATIVE COCOA FARMERS
KUKUOM COOPERATIVE COCOA FARMERS
- FINANCING INSTITUTION OF THE YEAR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK
STANBIC BANK GHANA
- HAULAGE COMPANY OF THE YEAR
AMP LOGISTICS (GH) LTD
KITEKO GHANA LTD
- LOGISTICS COMPANY OF THE YEAR
AMP LOGISTICS (GH) LTD
KITEKO GHANA LTD
- JOURNALIST OF THE YEAR
DR. EDWARD AMPORFUL – COCOBOD
EDWARD ADJEI FRIMPONG – B&FT
KWETEY NARTEY – JOY NEWS
RIDWAN KARIM DINI OSMAN – GHOne TV
- LEADING LICENSED BUYING COMPANY OF THE YEAR
AGROECOM GHANA LIMITED
- PROMISING LICENSED BUYING COMPANY OF THE YEAR
UNICOM COMMODITIES GHANA LTD
- MARKETING PERSON OF THE YEAR
DOMINIC DONKOH – OMNIFERT
- NGO OF THE YEAR
MEDA GHANA
OTUMFUO-AGROECOM MOBILE LEARNING PROJECT (OAMLP)
SEND GHANA
- ORGANIC FERTILIZER BRAND OF THE YEAR
BEGREEN-F ORGANIC FERTILIZER
CHOBI NATURAL ORGANIC FERTILIZER
- OUTSTANDING CONTRIBUTION OF THE YEAR
ROBERT AUSTIN – MEDA GHANA
- OUTSTANDING PROCESSING COMPANY OF THE YEAR
CHOCOMAC GHANA
NICHE COCOA INDUSTRY
- PROMISING PROCESSING COMPANY OF THE YEAR
CHOCOMAC GHANA
WEST AFRICA MILLS COMPANY LTD (WAMCO)
- TECHNOLOGY FOR COCOA VALUE CHAIN
eMPOWER
FARMLOGICS
KOA
MEDA GHANA
SHARP POWER 4T PRUNER & SLASHER
- SUSTAINABILITY INITIATIVE OF THE YEAR
COCOA LIFE GHANA
ECOM GHANA
KOA – TASTE COCOA GHANA
MEDA GHANA
- SUSTAINABILITY PERSONALITY OF THE YEAR
RAHUL GOPINATH (CEO, ECOM GHANA)
YAA PEPRAH AMEKUDZI (HEAD, COCOA LIFE GHANA)
SPECIAL AWARDS
- NATIONAL BEST COCOA FARMER 2019
MR. ERNEST SARKODIE
2. WOMAN OF EXCELLENCE – BUSINESS
REV. DR. GIFTY LAMPTEY (CEO, SIDALCO LIMITED)
3. WOMAN OF EXCELLENCE – RESEARCH
DR. ESTHER GYEDU-AKOTO (PRINCIPAL RESEARCH SCIENTIST, CRIG)
4. EXPORT PROMOTION PERSONALITY
DR. AFUA ASABEA ASARE (CEO, GEPA)
5. EXCELLENCE IN LEADERSHIP – HAULAGE
TARZAN ENTERPRISE
6. EXCELLENCE IN LEADERSHIP – COCOA FINANCING
DR. JOHN KOFI MENSAH (MD, ADB)
7. COVID19 HERO
WORLD COCOA FOUNDATION
8. COVID19 HERO
ECOM GHANA
9. COVID19 HERO
MONDELĒZ INTERNATIONAL