The 2022 BET Hip Hop Awards nominations have arrived, with Drake, Kanye West and Kendrick Lamar leading the pack.
According to a press release, Drake earned 14 nominations in categories such as Lyricist of the Year, Hip Hop Album of the Year (Certified Lover Boy) and Best Live Performer.
Kanye West, on the other hand, reeled in 10 nods for his work on Donda and Cardi B’s “Hot Shit” featuring Lil Durk, which is up for Song of the Year.
Meanwhile, Kendrick earned nine nominations in the Best Live Performer, Lyricist of the Year, Hip Hop Album of the Year (Mr. Morale and the Big Steppers), Hip Hop Artiste of the Year, Impact Track (two), Video Director of the Year, Best Hip Hop Video and Best Collaboration categories.
Other notable earners include Doja Cat, Latto, Lil Durk, Tems and Young Thug with three nominations. Benny The Butcher, City Girls, Fivio Foreign, GloRilla, JAY-Z, Megan Thee Stallion, Nas and Usher with two.
Hosted by Fat Joe, the 2022 BET Hip Hop Awards will take place on September at 30 Cobb Energy Performing Arts Centre in Atlanta and air on October 4 at 9 p.m. ET on BET.
“This will be the BIGGEST award show in history,” Fat Joe told Billboard. “It’s truly an honour to host and produce the BET Hip Hop Awards, and I can’t thank Connie and the entire BET family enough for this opportunity.
“We’re going to celebrate music, culture, and entertainment, honour the biggest and brightest stars in the world and make this an unforgettable night full of laughs and surprises. Always remember that yesterday’s host is not today’s host.”
Find the full list of nominees below.
BEST HIP HOP VIDEO
D.M.B. A$AP ROCKY
FAMILY TIES BABY KEEM & KENDRICK LAMAR
GOOD LOVE CITY GIRLS F. USHER
HOT SHIT CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK
LONDON BIA & J. COLE
WAIT FOR U FUTURE F. DRAKE & TEMS
WAY 2 SEXY DRAKE F. FUTURE & YOUNG THUG
BEST COLLABORATION
FAMILY TIES BABY KEEM & KENDRICK LAMAR
GOOD LOVE CITY GIRLS F. USHER
HOT SHIT CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK
JIMMY COOKS DRAKE F. 21 SAVAGE
JOHNNY P’S CADDY BENNY THE BUTCHER & J. COLE
WAIT FOR U FUTURE F. DRAKE & TEMS
WAY 2 SEXY DRAKE F. FUTURE & YOUNG THUG
BEST DUO OR GROUP
42 DUGG & EST GEE
BIG SEAN & HIT-BOY
BIRDMAN & YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN
BLXST & BINO RIDEAUX
DABABY & YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN
EARTHGANG
STYLES P & HAVOC
BEST LIVE PERFORMER
CARDI B
DOJA CAT
DRAKE
J. COLE
KANYE WEST
KENDRICK LAMAR
TYLER, THE CREATOR
LYRICIST OF THE YEAR
BABY KEEM
BENNY THE BUTCHER
DRAKE
J. COLE
JACK HARLOW
JAY-Z
KENDRICK LAMAR
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
BENNY BOOM
BURNA BOY
COLE BENNETT
COLIN TILLEY
DIRECTOR X
KENDRICK LAMAR & DAVE FREE
TEYANA TAYLOR
SONG OF THE YEAR
BIG ENERGY LATTO
F.N.F. (LET’S GO) HITKIDD & GLORILLA
FIRST CLASS JACK HARLOW
HOT SHIT CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK
SUPER GREMLIN KODAK BLACK
WAIT FOR U FUTURE F. DRAKE & TEMS
WAY 2 SEXY DRAKE F. FUTURE & YOUNG THUG
HIP HOP ALBUM OF THE YEAR
777 LATTO
CERTIFIED LOVER BOY DRAKE
DONDA KANYE WEST
I NEVER LIKED YOU FUTURE
IT’S ALMOST DRY PUSHA T
KING’S DISEASE II NAS
MR. MORALE & THE BIG STEPPERS KENDRICK LAMAR
HIP HOP ARTISTE OF THE YEAR
CARDI B
DOJA CAT
DRAKE
FUTURE
KANYE WEST
KENDRICK LAMAR
MEGAN THEE STALLION
PRODUCER OF THE YEAR
ATL JACOB
BABY KEEM
HIT-BOY
HITMAKA
KANYE WEST
METRO BOOMIN
PHARRELL WILLIAMS
BEST BREAKTHROUGH HIP HOP ARTISTE
BABY KEEM
BLXST
DOECHII
FIVIO FOREIGN
GLORILLA
NARDO WICK
SAUCY SANTANA
DJ OF THE YEAR
D-NICE
DJ CASSIDY
DJ DRAMA
DJ KAY SLAY
DJ PREMIER
KAYTRANADA
MUSTARD
NYLA SYMONE
LA LEAKERS: DJ SOURMILK AND JUSTIN INCREDIBLE
BEST HIP HOP PLATFORM
BIG BOY’S NEIGHBORHOOD
BREAKFAST CLUB
CARESHA PLEASE
COMPLEX
DRINK CHAMPS
HIPHOPDX
MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME
NPR TINY DESK
VERZUZ
HUSTLER OF THE YEAR
50 CENT
CARDI B
DJ KHALED
DRAKE
JAY-Z
KANYE WEST
MEGAN THEE STALLION
SWEET 16: BEST FEATURED VERSE
DRAKE CHURCHILL DOWNS (JACK HARLOW F. DRAKE)
J. COLE POKE IT OUT (WALE F. J. COLE)
J. COLE LONDON (BIA & J. COLE)
LIL BABY GIRLS WANT GIRLS (DRAKE F. LIL BABY)
KANYE WEST CITY OF GODS (FIVIO FOREIGN, KANYE WEST & ALICIA KEYS)
DRAKE WAIT FOR U (FUTURE F. DRAKE & TEMS)
JADAKISS BLACK ILLUMANTI (FREDDIE GIBBS FEAT. JADAKISS)
IMPACT TRACK
ABOUT DAMN TIME LIZZO
CITY OF GODS FIVIO FOREIGN, KANYE WEST & ALICIA KEYS
FAMILY TIES BABY KEEM & KENDRICK LAMAR
NOBODY NAS F. MS. LAURYN HILL
PXSSY LATTO
THE HEART PART 5 KENDRICK LAMAR
WOMAN DOJA CAT
BEST INTERNATIONAL FLOW
BENJAMIN EPPS (FRANCE)
BLACK SHERIF (GHANA)
BLXCKIE (SOUTH AFRICA)
CENTRAL CEE (UK)
HAVIAH MIGHTY (CANADA)
KNUCKS (UK)
LE JUIICE (FRANCE)
NADIA NAKAI (ZIMBABWE)
TASHA & TRACIE (BRAZIL)