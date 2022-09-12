Kanye West, Kendrick Lamar and Black Sherif nominated in 2022 BET HIp Hop Awards
Kanye West, Kendrick Lamar and Black Sherif nominated in 2022 BET HIp Hop Awards

The 2022 BET Hip Hop Awards nominations have arrived, with Drake, Kanye West and Kendrick Lamar leading the pack.

According to a press release, Drake earned 14 nominations in categories such as Lyricist of the Year, Hip Hop Album of the Year (Certified Lover Boy) and Best Live Performer.

Kanye West, on the other hand, reeled in 10 nods for his work on Donda and Cardi B’s “Hot Shit” featuring Lil Durk, which is up for Song of the Year.

Meanwhile, Kendrick earned nine nominations in the Best Live Performer, Lyricist of the Year, Hip Hop Album of the Year (Mr. Morale and the Big Steppers), Hip Hop Artiste of the Year, Impact Track (two), Video Director of the Year, Best Hip Hop Video and Best Collaboration categories.

Other notable earners include Doja Cat, Latto, Lil Durk, Tems and Young Thug with three nominations. Benny The Butcher, City Girls, Fivio Foreign, GloRilla, JAY-Z, Megan Thee Stallion, Nas and Usher with two.

Hosted by Fat Joe, the 2022 BET Hip Hop Awards will take place on September at 30 Cobb Energy Performing Arts Centre in Atlanta and air on October 4 at 9 p.m. ET on BET.

“This will be the BIGGEST award show in history,” Fat Joe told Billboard. “It’s truly an honour to host and produce the BET Hip Hop Awards, and I can’t thank Connie and the entire BET family enough for this opportunity.

“We’re going to celebrate music, culture, and entertainment, honour the biggest and brightest stars in the world and make this an unforgettable night full of laughs and surprises. Always remember that yesterday’s host is not today’s host.”

Find the full list of nominees below.

BEST HIP HOP VIDEO

D.M.B.                                                 A$AP ROCKY

FAMILY TIES                                      BABY KEEM & KENDRICK LAMAR

GOOD LOVE                                      CITY GIRLS F. USHER

HOT SHIT                                           CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK

LONDON                                            BIA & J. COLE

WAIT FOR U                                      FUTURE F. DRAKE & TEMS

WAY 2 SEXY                                      DRAKE F. FUTURE & YOUNG THUG

BEST COLLABORATION

FAMILY TIES                                      BABY KEEM & KENDRICK LAMAR

GOOD LOVE                                       CITY GIRLS F. USHER

HOT SHIT                                           CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK

JIMMY COOKS                                  DRAKE F. 21 SAVAGE

JOHNNY P’S CADDY                        BENNY THE BUTCHER & J. COLE

WAIT FOR U                                      FUTURE F. DRAKE & TEMS

WAY 2 SEXY                                      DRAKE F. FUTURE & YOUNG THUG

BEST DUO OR GROUP

42 DUGG & EST GEE

BIG SEAN & HIT-BOY

BIRDMAN & YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN

BLXST & BINO RIDEAUX

DABABY & YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN

EARTHGANG

STYLES P & HAVOC

BEST LIVE PERFORMER

CARDI B

DOJA CAT

DRAKE

J. COLE

KANYE WEST

KENDRICK LAMAR

TYLER, THE CREATOR

LYRICIST OF THE YEAR

BABY KEEM

BENNY THE BUTCHER

DRAKE

J. COLE

JACK HARLOW

JAY-Z

KENDRICK LAMAR

VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

BENNY BOOM

BURNA BOY

COLE BENNETT

COLIN TILLEY

DIRECTOR X

KENDRICK LAMAR & DAVE FREE

TEYANA TAYLOR

SONG OF THE YEAR

BIG ENERGY                                                 LATTO

F.N.F. (LET’S GO)                                         HITKIDD & GLORILLA

FIRST CLASS                                                 JACK HARLOW

HOT SHIT                                                      CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK

SUPER GREMLIN                                        KODAK BLACK

WAIT FOR U                                                  FUTURE F. DRAKE & TEMS

WAY 2 SEXY                                                  DRAKE F. FUTURE & YOUNG THUG

HIP HOP ALBUM OF THE YEAR

777                                                                  LATTO

CERTIFIED LOVER BOY                          DRAKE

DONDA                                                          KANYE WEST

I NEVER LIKED YOU                                 FUTURE

IT’S ALMOST DRY                                       PUSHA T

KING’S DISEASE II                                      NAS

MR. MORALE & THE BIG STEPPERS    KENDRICK LAMAR

HIP HOP ARTISTE OF THE YEAR

CARDI B

DOJA CAT

DRAKE

FUTURE

KANYE WEST

KENDRICK LAMAR

MEGAN THEE STALLION

PRODUCER OF THE YEAR

ATL JACOB

BABY KEEM

HIT-BOY

HITMAKA

KANYE WEST

METRO BOOMIN

PHARRELL WILLIAMS

BEST BREAKTHROUGH HIP HOP ARTISTE

BABY KEEM

BLXST

DOECHII

FIVIO FOREIGN

GLORILLA

NARDO WICK

SAUCY SANTANA

DJ OF THE YEAR

D-NICE

DJ CASSIDY

DJ DRAMA

DJ KAY SLAY

DJ PREMIER

KAYTRANADA

MUSTARD

NYLA SYMONE

LA LEAKERS: DJ SOURMILK AND JUSTIN INCREDIBLE

BEST HIP HOP PLATFORM

BIG BOY’S NEIGHBORHOOD

BREAKFAST CLUB

CARESHA PLEASE

COMPLEX

DRINK CHAMPS

HIPHOPDX

MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME

NPR TINY DESK

VERZUZ

HUSTLER OF THE YEAR

50 CENT

CARDI B

DJ KHALED

DRAKE

JAY-Z

KANYE WEST

MEGAN THEE STALLION

SWEET 16: BEST FEATURED VERSE

DRAKE                                               CHURCHILL DOWNS (JACK HARLOW F. DRAKE)

J. COLE                                               POKE IT OUT (WALE F. J. COLE)

J. COLE                                               LONDON (BIA & J. COLE)

LIL BABY                                            GIRLS WANT GIRLS (DRAKE F. LIL BABY)

KANYE WEST                                    CITY OF GODS (FIVIO FOREIGN, KANYE WEST & ALICIA KEYS)

DRAKE                                                WAIT FOR U (FUTURE F. DRAKE & TEMS)

JADAKISS                                          BLACK ILLUMANTI (FREDDIE GIBBS FEAT. JADAKISS)

IMPACT TRACK

ABOUT DAMN TIME                      LIZZO

CITY OF GODS                                  FIVIO FOREIGN, KANYE WEST & ALICIA KEYS

FAMILY TIES                                     BABY KEEM & KENDRICK LAMAR

NOBODY                                             NAS F. MS. LAURYN HILL

PXSSY                                                  LATTO

THE HEART PART 5                        KENDRICK LAMAR

WOMAN                                              DOJA CAT

BEST INTERNATIONAL FLOW

BENJAMIN EPPS (FRANCE)

BLACK SHERIF (GHANA)

BLXCKIE (SOUTH AFRICA)

CENTRAL CEE (UK)

HAVIAH MIGHTY (CANADA)

KNUCKS (UK)

LE JUIICE (FRANCE)

NADIA NAKAI (ZIMBABWE)

TASHA & TRACIE (BRAZIL)




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