Delegates of the New Patriotic Party (NPP) voted on Saturday, December 2, 2023, to elect their parliamentary candidates for orphan constituencies in the upcoming 2024 elections.
The party conducted the primaries across 111 constituencies nationwide. Voting commenced at 7:am and concluded at 2:pm at the various polling centers.
BELOW IS A REGIONAL BREAKDOWN OF THE RESULTS
Upper West
|CONSTITUENCY
|CANDIDATE
|TOTAL NO. OF VOTES
|TOTAL VOTES
|VOTES (%)
|VALID
|REJECTED
|WA CENTRAL
|HUMU AWUDU
|567
|1
|1025
|55.3
|ELECTED
|TAHIRU ISSAHAKU MOOMIN
|441
|43
|NAYAR ISSAHAKU
|17
|1.7
|WA EAST
|SALIFU YAKUBU
|191
|5
|621
|30.8
|ISAAC ALITU
|105
|16.9
|EWURA S.K MAHAMA
|325
|63.5
|ELECTED
|SISSALA WEST
|JOHN-BOSCO LURI TIA
|192
|1
|512
|37.5
|SALIFU NALIWIE BALUWIE
|299
|58.4
|ELECTED
|AYISHA IMORU BATONG HOR
|21
|4.1
|DBI
|NADI IMORU SANDA
|210
|2
|367
|57.2
|ELECTED
|ABDUL-MUJEEB ISSAH KELE
|157
|42.8
|WA WEST
|SAATIR KPIR-FAATEY JAMES
|319
|3
|714
|44.7
|ELECTED
|TENGBIIR JAMES BOBIN
|20
|2.8
|DIOROTEY VIDA
|232
|32.5
|BUKARI ALI
|143
|20
|JIRAPA
|AISHA SALIFU
|364
|7
|695
|53.4
|ELECTED
|NICHOLAS NAWIIR SOYIRI
|331
|47.6
|LAWRA
|JOSEPH YENG FAALONG
|106
|5
|459
|23.1
|STEPHEN YIR-ERU ENGMEN
|167
|36.4
|JACOB DOMEKAKPIER DERY
|186
|40.5
|ELECTED
UPPER EAST REGION
CHIANA-PAGA CONSTITUENCY
MARK AYAMGA 122
ROBERT APECHIRA ALOO. 547
BOLGATANGA CENTRAL
ABILEO ROWFIELD–82
AGANA RASHID BAWA–53
ELVIS FIGO AWONEKAI–618
BUILSA SOUTH CONSTITUENCY
ADAMA THOMAS KWESI – 135
DANIEL KWAME GARIBA – 183
TALENSI CONSTITUENCY
ROBERT AYINENABA ALIBO- 235
THOMAS DUANAB WUNI PEARSON – 196 VOTERS
WILLIAM ZOOGAH – 82 VOTES
ZEBILLA CONSTITUENCY
FRANK FUSEINI ADONGO- 184
JOHN KINGSLEY KRUGU- 545
BONGO CONSTITUENCY
DIANA ADUKO ABURIYA ASUURE- 350
MBA ASALMA RICHARD – 19
A-UGIDIMAH FRANK ANANVURA ABORIGO – 232
TEMPANE CONSTITUENCY
IBRAHIM BASHIRU = 229
JOSEPH DINDIOK KPEMKA = 292
NAVRONGO CENTRAL CONSTITUENCY
JOSEPH ADONGO – 238
ABDALLAH OTITTO ACHULIWOR -375
RAYMOND KWOJORI AYILU – 49
PERRY ATAWORA ADAMBA – 8
ABASANG GREGORY – 3
NABDAM CONSTITUENCY
PAUL WOOMA= 90
CHARLES NDAMBONG= 190
GARU CONSTITUENCY
GEORGINA LARDI AZUMAH = 234
ASORE EMMANUEL AVOKA = 10
MUSAH OSMAN = 135
Teacher slumps and dies, colleagues blame stress