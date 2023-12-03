Delegates of the New Patriotic Party (NPP) voted on Saturday, December 2, 2023, to elect their parliamentary candidates for orphan constituencies in the upcoming 2024 elections.

The party conducted the primaries across 111 constituencies nationwide. Voting commenced at 7:am and concluded at 2:pm at the various polling centers.

BELOW IS A REGIONAL BREAKDOWN OF THE RESULTS

Upper West

CONSTITUENCYCANDIDATETOTAL NO. OF VOTESTOTAL VOTESVOTES (%)
VALIDREJECTED
WA CENTRALHUMU AWUDU5671102555.3ELECTED
TAHIRU ISSAHAKU MOOMIN44143
NAYAR ISSAHAKU171.7
WA EASTSALIFU YAKUBU191562130.8
ISAAC ALITU10516.9
EWURA S.K MAHAMA32563.5ELECTED
SISSALA WESTJOHN-BOSCO LURI TIA192151237.5
SALIFU NALIWIE BALUWIE29958.4ELECTED
AYISHA IMORU BATONG HOR214.1
DBINADI IMORU SANDA210236757.2ELECTED
ABDUL-MUJEEB ISSAH KELE15742.8
WA WESTSAATIR KPIR-FAATEY JAMES319371444.7ELECTED
TENGBIIR JAMES BOBIN202.8
DIOROTEY VIDA23232.5
BUKARI ALI14320
JIRAPAAISHA SALIFU364769553.4ELECTED
NICHOLAS NAWIIR SOYIRI33147.6
LAWRAJOSEPH YENG FAALONG106545923.1
STEPHEN YIR-ERU ENGMEN16736.4
JACOB DOMEKAKPIER DERY18640.5ELECTED

UPPER EAST REGION

CHIANA-PAGA CONSTITUENCY

MARK AYAMGA   122

ROBERT APECHIRA ALOO.  547

BOLGATANGA CENTRAL

ABILEO ROWFIELD–82

AGANA RASHID BAWA–53

ELVIS FIGO AWONEKAI–618

BUILSA SOUTH CONSTITUENCY

ADAMA THOMAS KWESI – 135

DANIEL KWAME GARIBA – 183

TALENSI CONSTITUENCY

ROBERT AYINENABA ALIBO- 235

THOMAS DUANAB WUNI PEARSON – 196 VOTERS

WILLIAM ZOOGAH – 82 VOTES

ZEBILLA CONSTITUENCY

FRANK FUSEINI ADONGO- 184

JOHN KINGSLEY KRUGU- 545

BONGO CONSTITUENCY

DIANA ADUKO ABURIYA ASUURE- 350

MBA ASALMA RICHARD – 19

A-UGIDIMAH FRANK ANANVURA ABORIGO – 232

TEMPANE CONSTITUENCY

IBRAHIM BASHIRU = 229

JOSEPH DINDIOK KPEMKA = 292

NAVRONGO CENTRAL CONSTITUENCY

JOSEPH ADONGO – 238

ABDALLAH OTITTO ACHULIWOR -375

RAYMOND KWOJORI AYILU – 49

PERRY ATAWORA ADAMBA – 8

ABASANG GREGORY – 3

NABDAM CONSTITUENCY

PAUL WOOMA= 90

CHARLES NDAMBONG= 190

GARU CONSTITUENCY

GEORGINA LARDI AZUMAH = 234

ASORE EMMANUEL AVOKA = 10

MUSAH OSMAN = 135

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