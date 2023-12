Delegates of the New Patriotic Party (NPP) voted on Saturday, December 2, 2023, to elect their parliamentary candidates for orphan constituencies in the upcoming 2024 elections.

The party conducted the primaries across 111 constituencies nationwide. Voting commenced at 7:am and concluded at 2:pm at the various polling centers.

BELOW IS A REGIONAL BREAKDOWN OF THE RESULTS

Upper West

CONSTITUENCY CANDIDATE TOTAL NO. OF VOTES TOTAL VOTES VOTES (%) VALID REJECTED WA CENTRAL HUMU AWUDU 567 1 1025 55.3 ELECTED TAHIRU ISSAHAKU MOOMIN 441 43 NAYAR ISSAHAKU 17 1.7 WA EAST SALIFU YAKUBU 191 5 621 30.8 ISAAC ALITU 105 16.9 EWURA S.K MAHAMA 325 63.5 ELECTED SISSALA WEST JOHN-BOSCO LURI TIA 192 1 512 37.5 SALIFU NALIWIE BALUWIE 299 58.4 ELECTED AYISHA IMORU BATONG HOR 21 4.1 DBI NADI IMORU SANDA 210 2 367 57.2 ELECTED ABDUL-MUJEEB ISSAH KELE 157 42.8 WA WEST SAATIR KPIR-FAATEY JAMES 319 3 714 44.7 ELECTED TENGBIIR JAMES BOBIN 20 2.8 DIOROTEY VIDA 232 32.5 BUKARI ALI 143 20 JIRAPA AISHA SALIFU 364 7 695 53.4 ELECTED NICHOLAS NAWIIR SOYIRI 331 47.6 LAWRA JOSEPH YENG FAALONG 106 5 459 23.1 STEPHEN YIR-ERU ENGMEN 167 36.4 JACOB DOMEKAKPIER DERY 186 40.5 ELECTED

UPPER EAST REGION

CHIANA-PAGA CONSTITUENCY

MARK AYAMGA 122

ROBERT APECHIRA ALOO. 547

BOLGATANGA CENTRAL

ABILEO ROWFIELD–82

AGANA RASHID BAWA–53

ELVIS FIGO AWONEKAI–618

BUILSA SOUTH CONSTITUENCY

ADAMA THOMAS KWESI – 135

DANIEL KWAME GARIBA – 183

TALENSI CONSTITUENCY

ROBERT AYINENABA ALIBO- 235

THOMAS DUANAB WUNI PEARSON – 196 VOTERS

WILLIAM ZOOGAH – 82 VOTES

ZEBILLA CONSTITUENCY

FRANK FUSEINI ADONGO- 184

JOHN KINGSLEY KRUGU- 545

BONGO CONSTITUENCY

DIANA ADUKO ABURIYA ASUURE- 350

MBA ASALMA RICHARD – 19

A-UGIDIMAH FRANK ANANVURA ABORIGO – 232

TEMPANE CONSTITUENCY

IBRAHIM BASHIRU = 229

JOSEPH DINDIOK KPEMKA = 292

NAVRONGO CENTRAL CONSTITUENCY

JOSEPH ADONGO – 238

ABDALLAH OTITTO ACHULIWOR -375

RAYMOND KWOJORI AYILU – 49

PERRY ATAWORA ADAMBA – 8

ABASANG GREGORY – 3

NABDAM CONSTITUENCY

PAUL WOOMA= 90

CHARLES NDAMBONG= 190

GARU CONSTITUENCY

GEORGINA LARDI AZUMAH = 234

ASORE EMMANUEL AVOKA = 10

MUSAH OSMAN = 135

