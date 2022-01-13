Hitz FM on Friday held its most anticipated event, ‘Something Wicked Awards’.
The awards event which took place in the studios of Hitz FM ended with Ghanaian celebrities being handed numerous awards including; ‘Hardest Guy of the Year’ and ‘Beef of the Year’.
Twene Jonas beat Inspector-General of Police, George Akuffo Dampare, MP for Ningo Prampram, Sam George and KalyJay to win the coveted ‘Hardest Guy of the Year’ award. He also won the ‘Troublesome personality’ award.
Sam George also won two awards – ‘the Most Talked about Personality’ and ‘Vawulence Personality of the Year’.
Below is the full list of winners:
MOST WANTED PERSONALITY/INSTITUTION OF THE YEAR
- MICHAEL ESSIEN
- ZION FELIX
- PARLIAMENT OF GHANA
HARDEST GUY OF THE YEAR
- SAM GEORGE
- MOG
- DAVID NICOL – SEY
- TWENE JONAS
- IGP DAMPARE
- ZION FELIX
- KALYJAY
BEEF OF THE YEAR
- SADIQ AND SHATTA WALE
- MOG AND SHATTA WALE
- AFIA SCHWAZENEGGAR AND AYISHA MODI
- AMERADO AND OBIBINI
- LEILA DZANSI AND PRINCE DAVID OSEI
- AISHA MODI AND SHATTA WALE
KASA POOLEY OF THE YEARhttps://1e569c0209c50ec41a74e965d78fb31e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
- ADU SARFOAH
- AJAGURAJA
- AFIA SCHWARZENEGGA
- TWENE JONAS
- SHATTA WALE
INFORMATION WOR WIASE
- MAGLUV
- AMANDA JISSIH
- ABENA KORKOR
YOU NO GET BALLS
- CAMIDOH
- ADU SARFOAH
- POPE SKINNY
- TEACHER KOJO
LOW BUDGET ARTISTE LOOKALIKE
- KUAMI EUGENE
- KING PROMISE
- BLACK SHERIFF
- KIDI
- MDK
INTERNET SENSATION OF THE YEARhttps://1e569c0209c50ec41a74e965d78fb31e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
- LHOGY
- CHAMO (CHAIRMAN HEAT BOSS)
- OLIVER KAHN
- REFEREE SOMO (DANCING REFEREE)
ALPHA AND OMEGA (SPECIAL AWARD)
- PARLIAMENT OF GHANA
OCCASIONAL ARTISTE OF THE YEAR
- GASMILLA
- D FLEX
- ABOCHIE
- ESHUN
ASOURHYE3 PERSONALITY OF THE YEAR
- AKUAPEM POLOO
- NANA AGRADAA
- ZION FELIX
- MICHAEL ESSIEN
- SHATTA WALE
- MDK
MOMENT OF THE YEAR https://1e569c0209c50ec41a74e965d78fb31e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
- CECILIA MARFO`S ATTACK ON JOYCE BLESSING TO GO FOR HER HUSBAND
- ANDY DOSTY AND OKESSE 1 CLASH
- OSWALD AND THE OUR DAY PRESENTS
SHOCKING NEWS OF THE YEAR
- ZION FELIX ALLEGEDLY IMPREGNATING TWO LADIES
- TT IN DEBT AGAIN; OWES ECG GHC 8000
‘VAWULENCE’ PERSONALITY OF THE YEAR
- SAM GEORGE
- KEVIN TAYLOR
UNLOOKING OF THE YEAR
- STONEBWOY`S BIRTHDAY MESSAGE TO SARKODIE
- SAMINI`S RANT ON SHATTA WALE ARREST
- ACHIPALAGO ON WIZKID
WEIRD STORY OF THE YEARhttps://1e569c0209c50ec41a74e965d78fb31e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
- ODARTEY LAMPTEY AND WIFE DIVORCE STORY
- TT IN DEBT AGAIN; OWES ECG GHC 8000
GOOD NEWS OF THE YEAR
- CK AKONNOR SACKED AS BLACK STARS COACH
VIRAL VIDEO OF THE YEAR
- CECILIA MARFO – WHASHA WA SAY
- REFEREE SOMO
BEEF SONG OF THE YEAR
- AMERADO – THE THRONE
- OBIBINI – DECEASED
TROUBLESOME PERSONLITY/GHANAIAN ABROADhttps://1e569c0209c50ec41a74e965d78fb31e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
- TWENE JONAS
- KELVIN TAYLOR
FAILED COMEBACK OF THE YEAR
- NKASEI
- GALLAXY
AND IT ENDED IN TEARS
- XANDY KAMAL AND KANINJA DIVORCE BROUHAHA
- TEACHER KOJO SACKED BY GES
COMEBACK OF THE YEAR
- EMPRESSLEAK CEO
- KWABENA KWABENA
‘WEED’ PROMOTER ON A SONGhttps://1e569c0209c50ec41a74e965d78fb31e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
- AYESEM
- FAMEYE
- J DEROBIE
- BLACK SHERIFF
- AMALINA
- KELVYN BOY
PEOPLE`S FAVORITE PERSONALITY
- OLIVER KHAN
- REFEREE SOMO
- DR LIKEE
- IGP DAMPARE
KASA BY-HEART PERSONALITY OF THE YEAR
- SARKODIE
- EL
- PAPPY KOJO
- STONEBWOY
- SHATTA WALE
SCARRIEST CITY OF THE YEAR
- TAADI
- KASOA
- HO
- SUNYANI
MOST DISCUSSED ISSUE OF THE YEAR
- LGBT
- E-LEVY
- FAKE PREGNANCY
- KIDNAPING
- FIX THE COUNTRY
MOST TALKED ABOUT POLITICIAN
- SAM GEORGE
- CARLOS AHENKORAH
- HOPESON ADORYE
FAKE STUNT OF THE YEAR
- SHATTA WALE AND CREW
- SISATA AFIA AND BOUNCER
FLOPPED SHOW OF THE YEAR
- THE ONE CONCERT BY JUPITER
- DEEPER THAN BLOOD BY SHATTA AND MD
STINGY ARTISTE/PERSONALITY OF THE YEAR
- SARKODIE
- OKYEAME KWAME
- STONEBWOY
- MEDIKAL
- MANIFEST
- SISTA AFIA
SLEEP DEM SLEEP (WATOR NSOUM)
- OV
- ESHUN
WHATSAPP BROADCASTER OF THE YEAR
- DOPE NATION
- KECHE
- ARTICLE WAN
- PAPI (5FIVE)
- RJZ
- FLOWKINGSTONE
YOMBO ARTISTE OF THE YEAR
- OKYEAME KWAME
- ANDY DOSTY
- CODED
- REGGIE ROCKSTONE
MUSICAL SHOCKER OF THE YEAR
- REV OBOFOUR
- REV OPAMBOUR
WAKA OBIMANSO
- PRAYE HONEHO
- TEEPHLOW
- AISHA MODI
BY FORCE BEEF OF THE YEAR
- GURU AND KUAMI EUGENE
- OKESSE 1 AND MEDIKAL
- PATAAPA AND SARKODIE
AGENDA PERSONALITY OF THE YEAR
- PAUL ADOM OTCHERE
- SAMMY GYAMFI
- SAM GEORGE
- KELVIN TAYLOR
- COUNTRYMAN SONGO
- TWENE JONAS
HEADQUARTERS OF ‘VAWULENCE’
- PARLIAMENT
GHOST PROJECT OF THE YEAR
- SON OF JACOB – KWESI ARTHUR
- GIFT OF GOD ALBUM – SHATTA WALE
- WEATHER CHANNEL – ASEM
LOOKING FACE PERSONALITY/ATTENTION SEEKER
- SONI BADU
- FIRE STICK
- JUPITER
CONSISTENTLY INCONSISTENT PERSONALITY(MALE)
- SHATTA WALE
- MDK
CONSISTENTLY INCONSISTENT PERSONALITY(FEMALE)
- LYDIA FORSON
- ADU SARFOAH
OVERALL CONSISTENTLY INCONSISTENT PERSONALITY
- SHATTA WALE
- MDK
- LYDIA FORSON
- ADU SARFOAH
LIAR OF THE YEAR
- MEDIKAL
- GFA
UNERGROUND ARTISTE OF THE DECADE (2011/2021)
- KWAME ZAGGY
- OHEMAA DADAW
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INTERNATIONAL BEEF OF THE YEAR
- SHATTA WALE V BURNA BOY
I DON’T FEAR FACE
- ARNOLD ASAMOAH BAIDOO
- MR LOGIC
- BULLDOG
- DE DON
VARNISHED ARTISTE OF THE YEAR
- KURL SONGZ
- FREDA RHYMEZ
- OV
- ESHUN
- ARCHIPALAGO
EYE RED FANBASE OF THE YEAR
- SHATTA MOVEMENT
- SARKNATION
- BHIMNATION
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