Sam George, Twene Jonas and Shatta Wale are among many celebrities who were award at the 2021 Something Wicked Awards

Hitz FM on Friday held its most anticipated event, ‘Something Wicked Awards’.

The awards event which took place in the studios of Hitz FM ended with Ghanaian celebrities being handed numerous awards including; ‘Hardest Guy of the Year’ and ‘Beef of the Year’.

Twene Jonas beat Inspector-General of Police, George Akuffo Dampare, MP for Ningo Prampram, Sam George and KalyJay to win the coveted ‘Hardest Guy of the Year’ award. He also won the ‘Troublesome personality’ award.

Sam George also won two awards – ‘the Most Talked about Personality’ and ‘Vawulence Personality of the Year’.

Below is the full list of winners:

MOST WANTED PERSONALITY/INSTITUTION OF THE YEAR

  • MICHAEL ESSIEN   
  • ZION FELIX  
  • PARLIAMENT OF GHANA
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

HARDEST GUY OF THE YEAR

  • SAM GEORGE
  • MOG
  • DAVID NICOL – SEY
  • TWENE JONAS
  • IGP DAMPARE
  • ZION FELIX
  • KALYJAY
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

BEEF OF THE YEAR

  • SADIQ AND SHATTA WALE
  • MOG AND SHATTA WALE
  • AFIA SCHWAZENEGGAR AND AYISHA MODI
  • AMERADO AND OBIBINI
  • LEILA DZANSI AND PRINCE DAVID OSEI
  • AISHA MODI AND SHATTA WALE
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

KASA POOLEY OF THE YEARhttps://1e569c0209c50ec41a74e965d78fb31e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

  • ADU SARFOAH
  • AJAGURAJA
  • AFIA SCHWARZENEGGA
  • TWENE JONAS
  • SHATTA WALE
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

INFORMATION WOR WIASE

  • MAGLUV
  • AMANDA JISSIH
  • ABENA KORKOR
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

YOU NO GET BALLS

  • CAMIDOH
  • ADU SARFOAH
  • POPE SKINNY
  • TEACHER KOJO
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

LOW BUDGET ARTISTE LOOKALIKE

  • KUAMI EUGENE
  • KING PROMISE
  • BLACK SHERIFF
  • KIDI
  • MDK
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

INTERNET SENSATION OF THE YEARhttps://1e569c0209c50ec41a74e965d78fb31e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

  • LHOGY
  • CHAMO (CHAIRMAN HEAT BOSS)
  • OLIVER KAHN
  • REFEREE SOMO (DANCING REFEREE)
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

ALPHA AND OMEGA (SPECIAL AWARD)

  • PARLIAMENT OF GHANA
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

OCCASIONAL ARTISTE OF THE YEAR

  • GASMILLA
  • D FLEX
  • ABOCHIE
  • ESHUN
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

ASOURHYE3 PERSONALITY OF THE YEAR

  • AKUAPEM POLOO
  • NANA AGRADAA
  • ZION FELIX
  • MICHAEL ESSIEN
  • SHATTA WALE
  • MDK
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

MOMENT OF THE YEAR https://1e569c0209c50ec41a74e965d78fb31e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

  • CECILIA MARFO`S ATTACK ON JOYCE BLESSING TO GO FOR HER HUSBAND
  • ANDY DOSTY AND OKESSE 1 CLASH
  • OSWALD AND THE OUR DAY PRESENTS
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

SHOCKING NEWS OF THE YEAR

  • ZION FELIX ALLEGEDLY IMPREGNATING TWO LADIES
  • TT IN DEBT AGAIN; OWES ECG GHC 8000
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

‘VAWULENCE’ PERSONALITY OF THE YEAR

  • SAM GEORGE
  • KEVIN TAYLOR
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

UNLOOKING OF THE YEAR

  • STONEBWOY`S BIRTHDAY MESSAGE TO SARKODIE
  • SAMINI`S RANT ON SHATTA WALE ARREST
  • ACHIPALAGO ON WIZKID
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

WEIRD STORY OF THE YEARhttps://1e569c0209c50ec41a74e965d78fb31e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

  • ODARTEY LAMPTEY AND WIFE DIVORCE STORY
  • TT IN DEBT AGAIN; OWES ECG GHC 8000
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

GOOD NEWS OF THE YEAR

  • CK AKONNOR SACKED AS BLACK STARS COACH

VIRAL VIDEO OF THE YEAR

  • CECILIA MARFO – WHASHA WA SAY
  • REFEREE SOMO
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

BEEF SONG OF THE YEAR

  • AMERADO  – THE THRONE
  • OBIBINI – DECEASED
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

TROUBLESOME PERSONLITY/GHANAIAN ABROADhttps://1e569c0209c50ec41a74e965d78fb31e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

  • TWENE JONAS
  • KELVIN TAYLOR
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

FAILED COMEBACK OF THE YEAR

  • NKASEI
  • GALLAXY
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

AND IT ENDED IN TEARS

  • XANDY KAMAL AND KANINJA DIVORCE BROUHAHA
  • TEACHER KOJO SACKED BY GES
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

COMEBACK OF THE YEAR

  • EMPRESSLEAK CEO
  • KWABENA KWABENA
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

‘WEED’ PROMOTER ON A SONGhttps://1e569c0209c50ec41a74e965d78fb31e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

  • AYESEM
  • FAMEYE
  • J DEROBIE
  • BLACK SHERIFF
  • AMALINA
  • KELVYN BOY
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

PEOPLE`S FAVORITE PERSONALITY

  • OLIVER KHAN
  • REFEREE SOMO
  • DR LIKEE
  • IGP DAMPARE

KASA BY-HEART PERSONALITY OF THE YEAR

  • SARKODIE 
  • EL
  • PAPPY KOJO
  • STONEBWOY
  • SHATTA WALE
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

SCARRIEST CITY OF THE YEAR

  • TAADI
  • KASOA
  • HO
  • SUNYANI
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

MOST DISCUSSED ISSUE OF THE YEAR

  • LGBT
  • E-LEVY
  • FAKE PREGNANCY
  • KIDNAPING
  • FIX THE COUNTRY
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

MOST TALKED ABOUT POLITICIAN

  • SAM GEORGE
  • CARLOS AHENKORAH
  • HOPESON ADORYE
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

FAKE STUNT OF THE YEAR

  • SHATTA WALE  AND CREW
  • SISATA AFIA AND BOUNCER
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

FLOPPED SHOW OF THE YEAR

  • THE ONE CONCERT BY JUPITER
  • DEEPER THAN BLOOD BY SHATTA AND MD

STINGY ARTISTE/PERSONALITY OF THE YEAR

  • SARKODIE
  • OKYEAME KWAME
  • STONEBWOY
  • MEDIKAL
  • MANIFEST
  • SISTA AFIA
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

SLEEP DEM SLEEP (WATOR NSOUM)

  • OV
  • ESHUN

WHATSAPP BROADCASTER OF THE YEAR

  • DOPE NATION
  • KECHE
  • ARTICLE WAN
  • PAPI (5FIVE)
  • RJZ
  • FLOWKINGSTONE
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

YOMBO ARTISTE OF THE YEAR

  • OKYEAME KWAME
  • ANDY DOSTY
  • CODED
  • REGGIE ROCKSTONE
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

MUSICAL SHOCKER OF THE YEAR

  • REV OBOFOUR
  • REV OPAMBOUR
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

WAKA OBIMANSO

  • PRAYE HONEHO
  • TEEPHLOW
  • AISHA MODI
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

BY FORCE BEEF OF THE YEAR

  • GURU AND KUAMI EUGENE
  • OKESSE 1 AND MEDIKAL
  • PATAAPA AND SARKODIE
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

AGENDA PERSONALITY OF THE YEAR

  • PAUL ADOM OTCHERE
  • SAMMY GYAMFI
  • SAM GEORGE
  • KELVIN TAYLOR
  • COUNTRYMAN SONGO
  • TWENE JONAS

HEADQUARTERS OF ‘VAWULENCE’

  • TWITTER
  • FACEBOOK
  • INSTAGRAM
  • PARLIAMENT
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

GHOST PROJECT OF THE YEAR

  • SON OF JACOB – KWESI ARTHUR
  • GIFT OF GOD ALBUM – SHATTA WALE
  • WEATHER CHANNEL – ASEM
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

LOOKING FACE PERSONALITY/ATTENTION SEEKER

  • SONI BADU
  • FIRE STICK
  • JUPITER

CONSISTENTLY INCONSISTENT PERSONALITY(MALE)

  • SHATTA WALE
  • MDK
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CONSISTENTLY INCONSISTENT PERSONALITY(FEMALE)

  • LYDIA FORSON
  • ADU SARFOAH
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

OVERALL CONSISTENTLY INCONSISTENT PERSONALITY

  • SHATTA WALE
  • MDK
  • LYDIA FORSON
  • ADU SARFOAH

LIAR OF THE YEAR

  • MEDIKAL
  • GFA
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

UNERGROUND ARTISTE OF THE DECADE (2011/2021)

  • KWAME ZAGGY
  • OHEMAA DADAW
  •  

INTERNATIONAL BEEF OF THE YEAR

  • SHATTA WALE V BURNA BOY
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

I DON’T FEAR FACE

  • ARNOLD ASAMOAH BAIDOO
  • MR LOGIC
  • BULLDOG
  • DE DON
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

VARNISHED ARTISTE OF THE YEAR

  • KURL SONGZ
  • FREDA RHYMEZ
  • OV
  • ESHUN
  • ARCHIPALAGO

EYE RED FANBASE OF THE YEAR

  • SHATTA MOVEMENT
  • SARKNATION
  • BHIMNATION
Something Wicked Awards 2021: Full list of winners

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