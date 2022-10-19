MTN FA Cup
MTN FA Cup

The draw for the preliminary round of the MTN FA Cup was held at the GFA Secretariat on Tuesday, October 18, 2022.

Clubs were drawn against teams in their zones, resulting in a number of local rivals being paired with each other.

Steadfast FC will take on Tamale Soccer Angels while Future Stars face Asekem FC.

Last season’s quarter-finalists, Skyy FC were also drawn against Betenase Utd.

The Premier League clubs, including holders, Accra Hearts of Oak, will join the competition in the next round.

The matches will be played from November 1 to November 10.

Below is the complete draw:

FIXTURES FOR 2022/23 MTN FA CUP PRELIMINARY ROUND
GROUP A – B
INALEWALE CATHOLICS STARS FCVSSAMBA STARS
KASALGU ARROW HEADS FCVSKUMBUNG BINBIEM FC
STEADFAST FCVSTAMALE SOCCER ANGELS
SHEAGA A REAL TOWN FCVSSTK STARS FC
GROUP C
WA UNITED FCVSMAANA FC
WA SUNTAA FCVSBIYARD 77 STARS FC
GROUP D
DEBIBI UNITED FCVSTECHIMAN XI WONDERS FC
BAFFOUR SOCCER ACADEMYVSYEJI MIST SC/REJOICE FC
UNITY FCVSWA POWER SC
KASSENA NAN-KANA UTD FCVSSUNYANI REFORMERS FC
BOFOAKWA TANO FCVSYOUNG APOSTLES
BRONG AHAFO UNITED FCVSTECHIMAN LIBERTY YOUTH
BEREKUM ARSENALS FCVSDUMESUA DELSANCO FC
WAMANAFO MIGHTY ROYALS FCVSNKORANZA WARRIORS
WA YAASIN JUNIORS FCVSDORMAA UNITY SC
GROUP E
PAC ACADEMY FCVSASOKWA DEPORTIVO
FUTURE STARS FCVSASEKEM FC
BENAB FCVSNEW EDUBIASE FC
NATIONS FCVSPACIFIC HEROES FC
SOCCER FOR SOULS FCVSKUMAWUMAN UNITED FC
PRO PLAYERS FCVSJAMERA SOCCER PROFESSIONALS FC
GROUP F
FIJAI SOCCER ACADEMYVSBASEKE HOLY STARS FC
NZEMA KOTOKO FCVSTARKWA BARCELONA FC
VILA AFRIQUE FCVSADJOAFUMAN FC
SEFWI ALL STARS FCVSKKD STARS FC
GROUP G
BETENASE UTD FCVSSKYY FC
VENOMOUS VIPERS FCVSELMINA SHARKS FC
CHEETAH FCVSSWEDRU ALL BLACKS FC
WAFAVSALI ROYALS FC
KENPONG  ACADEMY FCVSGAP SOCCER ACADEMY
CAPE COAST MYSTERIOUS DWARFSVSSOCCER INTELLECTUALS FC
GROUP H
VISION FCVSBEST XI FC
TUDU MIGHTY JETS FCVSACCRA ATHLECTIC FC
NA GOD FCVSACCRA FIVE STARS SC
NEWTOWN YOUTH FCVSPRAMPRAM UNCLE ‘T’ UTD FC
GOLDEN KICK FCVSTEMA YOUTH FC
LIBERTY PROFESSIONALS FCVSNANIA FC
VALIDUS FCVSMSK ZILINA FC
ATTRAM DE-VISSER FCVSA5 RENCES FC
GROUP I
KRYSTAL PALACE ACADEMYVSREAL KPONG UNITED
KOFORIDUA SEMPER FI FCVSSUSUBRIBI SC
KOTOKU RUSH SCVSOKWAWU UNITED  FC
GROUP J
ADIDOME UNITY STARS FCVSAKATSI KICKERS FC
AKATSI ALL STARSVSVOLTA RANGERS FC
KPANDO HEART OF LIONS FCVSPORT CITY FC
AGBOGBA FCVSNADM FC




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