The Daily Graphic walks down memory lane to list the various appointments to the Supreme Court since the inception of the Fourth Republic in 1993.

Below is the table of appointments to the Supreme Court in the Fourth Republic as of September 2023.

Supreme Court Judge Year of Appointment Appointer A. K. B. Ampiah January 1993 Jerry John Rawlings E. D. K. Adiabeng. February 1995 Jerry John Rawlings Francis Kpegah January 1993 Jerry John Rawlings George Kingsley Acquah November 1995 Jerry John Rawlings Sophia Akuffo November 1995 Jerry John Rawlings Isaac K. Amuah November 1995 Jerry John Rawlings William Atuguba November 1995 Jerry John Rawlings John Debra Sapong April 1999 Jerry John Rawlings Josian Ofori Boateng April 1999 Jerry John Rawlings Theodore Adzoe November 2000 Jerry John Rawlings George Lamptey November 2000 Jerry John Rawlings Kwame Afreh March 2002 John Agyekum Kufuor Georgina Wood November 2002 John Agyekum Kufuor Samuel Glenn Baddoo November 2002 John Agyekum Kufuor Stephen Alan Brobbey November 2002 John Agyekum Kufuo Seth Twum November 2002 John Agyekum Kufuor Anselmus Kludze May 2003 John Agyekum Kufuor Samuel Date-Bah September 2003 John Agyekum Kufuor Tawia Modibo Ocran May 2004 John Agyekum Kufuor Richard Aninakwah October 2004 John Agyekum Kufuor Julius Ansah October 2004 John Agyekum Kufuor Felix Lartey October 2004 John Agyekum Kufuor Sophia Adinvira March 2006 John Agyekum Kufuor Samuel Kwadwo Asiamah March 2006 John Agyekum Kufuor Anin Yeboah June 2008 John Agyekum Kufuor Jones Dotse June 2008 John Agyekum Kufuor Paul Baffoe-Bonnie June 2008 John Agyekum Kufuor Rose Constance Owusu June 2008 John Agyekum Kufuor Vida Akoto-Bamfo October 2009 John Evans Atta Mills Benjamin Aryeetey October 2009 John Evans Atta Mills Nasiru Gbadegbe October 2009 John Evans Atta Mills Joseph Akamba November 2012 John Dramani Mahama Anthony Benin November 2012 John Dramani Mahama Yaw Appau June 2015 John Dramani Mahama Gabriel Pwamang June 2015 John Dramani Mahama Nene Amegatcher October 2018 Nana Akufo-Addo Agnes Dordzie October 2018 Nana Akufo-Addo Nil Ashie Kotey October 2018 Nana Akufo-Addo Samuel Marful-Sau October 2018 Nana Akufo-Addo Mariama Owusu December 2019 Nana Akufo-Addo Avril Lovelace-Johnson December 2019 Nana Akufo-Addo Gertrude Tokornoo December 2019 Nana Akufo-Addo Issifu Omoro Tanko Amadu May 2020 Nana Akufo-Addo Clemence Jackson Honyenuga May 2020 Nana Akufo-Addo Joy Henrietta Mensa-Bonsu May 2020 Nana Akufo-Addo Yonny Kulendi May 2020 Nana Akufo-Addo Barbara Frances Ackah-Yensu December 2022 Nana Akufo-Addo Samuel Kwame Adibu Asiedu December 2022 Nana Akufo-Addo George Kingsley Koomson 5 April 2023 Nana Akufo-Addo Ernest Gaewu 5 April 2023 Nana Akufo-Addo

